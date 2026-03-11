Израиль планирует создать новую военную базу в Сомалиленде для противодействия атакам хуситов

Фото: Bloomberg

Израиль рассматривает возможность развертывания нового стратегического плацдарма на побережье Красного моря в самопровозглашенном государстве Сомалиленд. По данным Bloomberg, этот шаг направлен на создание прямого противовеса поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам, которые продолжают атаковать торговые суда и военные объекты в регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Выбор Сомалиленда в качестве потенциального партнера объясняется его выгодным географическим положением вблизи Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Помимо сугубо военных целей, создание базы может стать толчком к дипломатическому признанию Сомалиленда Израилем, что существенно изменит политический ландшафт на Африканском Роге. Ожидается, что новая инфраструктура будет включать системы раннего предупреждения о ракетных пусках и площадки для базирования разведывательных беспилотников.

Мы рассматриваем Красное море как критическую зону национальной безопасности. Сотрудничество с региональными партнерами в Сомалиленде обеспечит стабильность морских путей и позволит эффективно нейтрализовать активность прокси-сил Ирана непосредственно в местах их базирования – отмечают источники в израильских оборонных кругах.

Реакция международного сообщества и угрозы эскалации

Планы Израиля по расширению военного присутствия на юг уже вызвали обеспокоенность в Египте и Эфиопии, которые традиционно рассматривают Красное море как зону собственного влияния.

В то же время Тегеран предупредил, что любое создание новых баз у границ Йемена приведет к расширению географии ударов. Несмотря на это, израильская сторона подчеркивает исключительно оборонительный характер будущего объекта, который должен защитить международное судоходство от пиратства и ракетного террора.

