Израиль планирует создать новую военную базу в Сомалиленде для противодействия атакам хуситов
Киев • УНН
Израиль планирует развернуть стратегический объект на побережье Красного моря для защиты судов. База будет включать системы предупреждения и разведывательные БПЛА.
Израиль рассматривает возможность развертывания нового стратегического плацдарма на побережье Красного моря в самопровозглашенном государстве Сомалиленд. По данным Bloomberg, этот шаг направлен на создание прямого противовеса поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам, которые продолжают атаковать торговые суда и военные объекты в регионе. Об этом пишет УНН.
Детали
Выбор Сомалиленда в качестве потенциального партнера объясняется его выгодным географическим положением вблизи Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива. Помимо сугубо военных целей, создание базы может стать толчком к дипломатическому признанию Сомалиленда Израилем, что существенно изменит политический ландшафт на Африканском Роге. Ожидается, что новая инфраструктура будет включать системы раннего предупреждения о ракетных пусках и площадки для базирования разведывательных беспилотников.
Мы рассматриваем Красное море как критическую зону национальной безопасности. Сотрудничество с региональными партнерами в Сомалиленде обеспечит стабильность морских путей и позволит эффективно нейтрализовать активность прокси-сил Ирана непосредственно в местах их базирования
Реакция международного сообщества и угрозы эскалации
Планы Израиля по расширению военного присутствия на юг уже вызвали обеспокоенность в Египте и Эфиопии, которые традиционно рассматривают Красное море как зону собственного влияния.
В то же время Тегеран предупредил, что любое создание новых баз у границ Йемена приведет к расширению географии ударов. Несмотря на это, израильская сторона подчеркивает исключительно оборонительный характер будущего объекта, который должен защитить международное судоходство от пиратства и ракетного террора.
