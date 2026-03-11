$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 19456 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 67537 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 51309 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 34946 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 40811 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 33750 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 55300 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 62584 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54467 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85999 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Ізраїль планує створити нову військову базу в Сомаліленді для протидії атакам хуситів

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Ізраїль планує розгорнути стратегічний об’єкт на узбережжі Червоного моря для захисту суден. База включатиме системи попередження та розвідувальні БПЛА.

Ізраїль планує створити нову військову базу в Сомаліленді для протидії атакам хуситів
Фото: Bloomberg

Ізраїль розглядає можливість розгортання нового стратегічного плацдарму на узбережжі Червоного моря в самопроголошеній державі Сомаліленд. За даними Bloomberg, цей крок спрямований на створення прямої противаги підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам, які продовжують атакувати торговельні судна та військові об’єкти в регіоні. Про це пише УНН.

Деталі

Вибір Сомаліленду як потенційного партнера пояснюється його вигідним географічним положенням поблизу Аденської затоки та Баб-ель-Мандебської протоки. Окрім суто військових цілей, створення бази може стати поштовхом до дипломатичного визнання Сомаліленду Ізраїлем, що суттєво змінить політичний ландшафт на Африканському Розі. Очікується, що нова інфраструктура включатиме системи раннього попередження про ракетні пуски та майданчики для базування розвідувальних безпілотників.

Boeing поставить Ізраїлю п’ять тисяч "розумних" бомб за новим контрактом на 298 мільйонів доларів11.03.26, 01:57 • 3448 переглядiв

Ми розглядаємо Червоне море як критичну зону національної безпеки. Співпраця з регіональними партнерами в Сомаліленді забезпечить стабільність морських шляхів і дозволить ефективно нейтралізувати активність проксі-сил Ірану безпосередньо в місцях їхнього базування

– зазначають джерела в ізраїльських оборонних колах.

Реакція міжнародної спільноти та загрози ескалації

Плани Ізраїлю щодо розширення військової присутності на південь вже викликали занепокоєння в Єгипті та Ефіопії, які традиційно розглядають Червоне море як зону власного впливу.

Водночас Тегеран попередив, що будь-яке створення нових баз біля кордонів Ємену призведе до розширення географії ударів. Попри це, ізраїльська сторона наголошує на виключно оборонному характері майбутнього об’єкта, який має захистити міжнародне судноплавство від піратства та ракетного терору.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві чотирьох дипломатів під час удару по Бейруту11.03.26, 00:16 • 3464 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Ефіопія
Єгипет
Іран
Ємен