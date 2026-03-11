Ізраїль планує створити нову військову базу в Сомаліленді для протидії атакам хуситів

Фото: Bloomberg

Ізраїль розглядає можливість розгортання нового стратегічного плацдарму на узбережжі Червоного моря в самопроголошеній державі Сомаліленд. За даними Bloomberg, цей крок спрямований на створення прямої противаги підтримуваним Іраном повстанцям-хуситам, які продовжують атакувати торговельні судна та військові об’єкти в регіоні. Про це пише УНН.

Деталі

Вибір Сомаліленду як потенційного партнера пояснюється його вигідним географічним положенням поблизу Аденської затоки та Баб-ель-Мандебської протоки. Окрім суто військових цілей, створення бази може стати поштовхом до дипломатичного визнання Сомаліленду Ізраїлем, що суттєво змінить політичний ландшафт на Африканському Розі. Очікується, що нова інфраструктура включатиме системи раннього попередження про ракетні пуски та майданчики для базування розвідувальних безпілотників.

Ми розглядаємо Червоне море як критичну зону національної безпеки. Співпраця з регіональними партнерами в Сомаліленді забезпечить стабільність морських шляхів і дозволить ефективно нейтралізувати активність проксі-сил Ірану безпосередньо в місцях їхнього базування – зазначають джерела в ізраїльських оборонних колах.

Реакція міжнародної спільноти та загрози ескалації

Плани Ізраїлю щодо розширення військової присутності на південь вже викликали занепокоєння в Єгипті та Ефіопії, які традиційно розглядають Червоне море як зону власного впливу.

Водночас Тегеран попередив, що будь-яке створення нових баз біля кордонів Ємену призведе до розширення географії ударів. Попри це, ізраїльська сторона наголошує на виключно оборонному характері майбутнього об’єкта, який має захистити міжнародне судноплавство від піратства та ракетного терору.

