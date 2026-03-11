Boeing поставить Ізраїлю п’ять тисяч "розумних" бомб за новим контрактом на 298 мільйонів доларів

Американська корпорація Boeing уклала пряму комерційну угоду з Ізраїлем на постачання великої партії високоточних авіаційних боєприпасів малого діаметра. Контракт вартістю 298 мільйонів доларів передбачає передачу керованих бомб, здатних вражати цілі на відстані понад 60 кілометрів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Окрім комерційного контракту з Boeing, Державний департамент США санкціонував терміновий продаж військової техніки на суму 151 мільйон доларів в обхід стандартного розгляду в Конгресі.

Державний секретар Марко Рубіо надав законодавцям обґрунтування надзвичайної ситуації, що дозволяє негайну передачу 12 000 корпусів бомб загального призначення BLU-110. Такий механізм використовується для оперативного поповнення арсеналів союзника в умовах активних бойових дій у регіоні.

Ізраїль є дійсно сильним партнером у цих зусиллях. Прямий продаж боєприпасів забезпечить довгострокову підтримку обороноздатності нашого союзника без затримок, пов’язаних із бюрократичними процедурами – заявив міністр війни США Піт Хегсет.

Історія партнерства та технологічні особливості

Це вже щонайменше третя велика закупівля подібного озброєння Ізраїлем за останні роки, включаючи термінові поставки тисячі бомб після подій жовтня 2023 року.

Бомби малого діаметра від Boeing є ключовим елементом сучасної авіаційної стратегії, оскільки дозволяють літакам атакувати об’єкти з безпечної відстані, уникаючи зон дії ППО противника.

Нова угода буде офіційно внесена до Федерального реєстру уряду США як прямий комерційний продаж, що підтверджує зміну підходів Вашингтона до озброєння партнерів на Близькому Сході.

Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу