Boeing поставить Ізраїлю п’ять тисяч "розумних" бомб за новим контрактом на 298 мільйонів доларів

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 12620 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 39148 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 34989 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 25434 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 32138 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 30116 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 46396 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 55469 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53541 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85576 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.4м/с
56%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Плани росії щодо війни на Близькому Сході - Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР10 березня, 14:23 • 5338 перегляди
Зеленський зустрівся з бригадним генералом "Редісом"10 березня, 14:25 • 5850 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 19870 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 11757 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 8710 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 19893 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 39140 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 34984 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 46394 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 55468 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 8742 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 11776 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 23684 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 30132 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 31043 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Boeing поставить Ізраїлю п’ять тисяч "розумних" бомб за новим контрактом на 298 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Boeing уклала контракт на поставку Ізраїлю керованих авіабомб. Держдеп США також схвалив терміновий продаж 12 тисяч корпусів бомб в обхід Конгресу.

Boeing поставить Ізраїлю п’ять тисяч "розумних" бомб за новим контрактом на 298 мільйонів доларів

Американська корпорація Boeing уклала пряму комерційну угоду з Ізраїлем на постачання великої партії високоточних авіаційних боєприпасів малого діаметра. Контракт вартістю 298 мільйонів доларів передбачає передачу керованих бомб, здатних вражати цілі на відстані понад 60 кілометрів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Окрім комерційного контракту з Boeing, Державний департамент США санкціонував терміновий продаж військової техніки на суму 151 мільйон доларів в обхід стандартного розгляду в Конгресі.

Державний секретар Марко Рубіо надав законодавцям обґрунтування надзвичайної ситуації, що дозволяє негайну передачу 12 000 корпусів бомб загального призначення BLU-110. Такий механізм використовується для оперативного поповнення арсеналів союзника в умовах активних бойових дій у регіоні.

Ізраїль є дійсно сильним партнером у цих зусиллях. Прямий продаж боєприпасів забезпечить довгострокову підтримку обороноздатності нашого союзника без затримок, пов’язаних із бюрократичними процедурами

– заявив міністр війни США Піт Хегсет.

Історія партнерства та технологічні особливості

Це вже щонайменше третя велика закупівля подібного озброєння Ізраїлем за останні роки, включаючи термінові поставки тисячі бомб після подій жовтня 2023 року.

США зацікавилися українськими акустичними системами виявлення дронів для боротьби із Шахедами07.03.26, 04:00 • 4123 перегляди

Бомби малого діаметра від Boeing є ключовим елементом сучасної авіаційної стратегії, оскільки дозволяють літакам атакувати об’єкти з безпечної відстані, уникаючи зон дії ППО противника.

Нова угода буде офіційно внесена до Федерального реєстру уряду США як прямий комерційний продаж, що підтверджує зміну підходів Вашингтона до озброєння партнерів на Близькому Сході.

Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу07.03.26, 04:29 • 36096 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Сутички
Марко Рубіо
Ізраїль
Boeing
Державний департамент США
Конгрес США
Bloomberg
Сполучені Штати Америки