Семь вооружённых группировок Эфиопии объединились с целью свержения правительства
Киев • УНН
Альянс стремится отстранить действующую власть Эфиопии и сформировать переходное правительство. Его координация может открыть 4–5 фронтов.
Семь вооружённых группировок Эфиопии объявили о создании альянса, целью которого назвали отстранение действующего правительства и формирование переходной власти. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.
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В новый альянс вошёл, в частности, Народный фронт освобождения Тыграя. Его заместитель председателя Амануэль Ассефа заявил, что участники объединения стремятся к смене власти в стране.
Наша цель — устранить режим и содействовать формированию переходного правительства
В Эфиопии продолжаются несколько вооружённых конфликтов
По данным Африканского союза, в последние месяцы правительственные силы и силы Тыграя наращивали своё присутствие на севере страны. В то же время в двух наиболее густонаселённых регионах Эфиопии — Оромии и Амхаре — уже продолжаются отдельные вооружённые конфликты.
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Эксперт Кетиль Тронволл считает, что координация военных командований нового альянса может создать для правительства необходимость одновременно вести боевые действия на 4–5 фронтах. В то же время он обратил внимание на значительные идеологические разногласия между участниками коалиции.
Федеральные силы Эфиопии воюют с Армией освобождения Оромо с 2018 года, а с ополчением «Фано» — с 2023 года. Предыдущая война между правительством и повстанцами Тыграя продолжалась в 2020–2022 годах и, согласно приведённым AFP оценкам, унесла около 600 тысяч жизней.
Федеральные власти Эфиопии пока публично не прокомментировали создание нового альянса.
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