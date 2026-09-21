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Семь вооружённых группировок Эфиопии объединились с целью свержения правительства

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Альянс стремится отстранить действующую власть Эфиопии и сформировать переходное правительство. Его координация может открыть 4–5 фронтов.

Семь вооружённых группировок Эфиопии объединились с целью свержения правительства

Семь вооружённых группировок Эфиопии объявили о создании альянса, целью которого назвали отстранение действующего правительства и формирование переходной власти. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

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В новый альянс вошёл, в частности, Народный фронт освобождения Тыграя. Его заместитель председателя Амануэль Ассефа заявил, что участники объединения стремятся к смене власти в стране.

Наша цель — устранить режим и содействовать формированию переходного правительства

— заявил Ассефа.

В Эфиопии продолжаются несколько вооружённых конфликтов

По данным Африканского союза, в последние месяцы правительственные силы и силы Тыграя наращивали своё присутствие на севере страны. В то же время в двух наиболее густонаселённых регионах Эфиопии — Оромии и Амхаре — уже продолжаются отдельные вооружённые конфликты.

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Эксперт Кетиль Тронволл считает, что координация военных командований нового альянса может создать для правительства необходимость одновременно вести боевые действия на 4–5 фронтах. В то же время он обратил внимание на значительные идеологические разногласия между участниками коалиции.

Федеральные силы Эфиопии воюют с Армией освобождения Оромо с 2018 года, а с ополчением «Фано» — с 2023 года. Предыдущая война между правительством и повстанцами Тыграя продолжалась в 2020–2022 годах и, согласно приведённым AFP оценкам, унесла около 600 тысяч жизней.

Федеральные власти Эфиопии пока публично не прокомментировали создание нового альянса.

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