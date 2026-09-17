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Полиция Южной Африки расследует серию смертей: найдено тело девятой женщины

Киев • УНН

 • 3366 просмотра

В районе Йоханнесбурга за два месяца обнаружили тела девяти женщин. Полиция создала специальную группу и проверяет возможную связь между смертями.

Полиция Южной Африки расследует серию смертей: найдено тело девятой женщины

Полиция Южной Африки подтвердила обнаружение тела девятой женщины всего за два месяца на фоне растущей обеспокоенности из-за серии нераскрытых смертей к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По сообщению полиции, тело последней жертвы обнаружили утром в четверг на обочине дороги в районе Дон-Парк. Женщина была полуобнажённой и завёрнутой в простыню. Её личность пока не установлена.

Находка последовала за гибелью восьми других женщин, тела которых находили с июля на всей территории Экурхулени, крупного городского района Йоханнесбурга.

Несколько женщин были найдены частично одетыми и с телесными повреждениями, однако полиция подчеркнула, что пока не установила, связаны ли все эти смерти между собой и несёт ли за них ответственность серийный убийца.

Президент Сирил Рамафоса пообещал сделать всё возможное для поиска виновных в убийствах, которые, по его словам, вызывают страх и неуверенность в обществе.

В своём заявлении в четверг полиция Южной Африки отметила, что недавний рост числа тяжких и насильственных преступлений против женщин остаётся поводом для глубокой обеспокоенности, и призвала женщин в стране сохранять бдительность в отношении собственной безопасности.

Женщинам посоветовали избегать прогулок в одиночку или  по безлюдным дорогам,  остерегаться незнакомцев и подозрительных автомобилей. Также не рекомендуется ходить в наушниках с высокой громкостью, поскольку это может снизить внимание к окружающей обстановке.

Власти предложили вознаграждение в размере 400 000 рэндов (24 000 долларов США; 18 000 фунтов стерлингов) за информацию, которая поможет задержать виновных, и обратились к семьям, чьи родственники пропали без вести, с просьбой помочь в идентификации остальных жертв.

Дополнение

В Южной Африке наблюдается один из самых высоких в мире уровней гендерно обусловленного насилия, а уровень убийств женщин в пять раз превышает среднемировой показатель, согласно данным структуры "ООН-женщины".

В ноябре прошлого года страна признала насилие против женщин национальным бедствием после онлайн-кампании, завершившейся общенациональными протестами.

В Южной Африке в результате крупного ДТП погибли 21 человек14.09.26, 17:49 • 4238 просмотров

Ольга Розгон

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