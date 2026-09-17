Поліція Південної Африки розслідує серію смертей: знайдено тіло дев’ятої жінки

Поліція Південної Африки підтвердила виявлення тіла дев'ятої жінки лише за два місяці на тлі зростаючого занепокоєння через серію нерозгаданих смертей на схід від Йоганнесбурга. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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За повідомленням поліції, тіло останньої жертви знайшли вранці в четвер на узбіччі дороги в районі Дон-Парк. Жінка була напівоголеною та загорнутою в простирадло. Її особу поки що не встановлено.

Знахідка послідувала за загибеллю восьми інших жінок, чиї тіла знаходили з липня по всій території Екурхулені, великого міського району Йоганнесбурга.

Кілька жінок були знайдені частково одягненими та з тілесними ушкодженнями, але поліція наголосила, що наразі не встановила, чи пов'язані всі ці смерті та чи відповідальний за них серійний вбивця.

Президент Сиріл Рамафоса пообіцяв зробити все можливе для пошуку винних у вбивствах, які, за його словами, викликають страх і непевність у суспільстві.

У своїй заяві в четвер поліція Південної Африки зазначила, що нещодавнє зростання кількості тяжких і насильницьких злочинів проти жінок залишається приводом для глибокого занепокоєння, та закликала жінок у країні залишатися пильними щодо власної безпеки.

Жінкам порадили уникати прогулянок наодинці чи безлюдними шляхами остерігатися незнайомців і підозрілих автомобілів. Також не рекомендують ходити в навушниках із високою гучністю, оскільки це може знизити увагу до оточення.

Влада запропонувала винагороду в розмірі 400 000 рандів (24 000 доларів США; 18 000 фунтів стерлінгів) за інформацію, яка допоможе затримати винних, і звернулася до родин із зниклими родичами з проханням допомогти в ідентифікації решти жертв.

Доповнення

У Південній Африці спостерігається один із найвищих у світі рівнів ґендерно зумовленого насильства, а рівень убивств жінок уп’ятеро перевищує середній світовий показник, за даними структури "ООН Жінки".

Минулого листопада країна визнала насильство проти жінок національним лихом після онлайн-кампанії, яка завершилася загальнонаціональними протестами.

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