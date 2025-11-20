Эфиопия получила 12 исторических артефактов, хранившихся в Германии более века
Киев • УНН
12 исторических артефактов, включая короны, щиты и картины, вернулись в Эфиопию после 100 лет хранения в немецкой семье. Эти предметы, собранные в 1920-х годах, переданы Институту эфиопских исследований при Аддис-Абебском университете.
Двенадцать исторических артефактов были официально возвращены Эфиопии после того, как более 100 лет хранились в немецкой семье. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Артефакты, собранные в 1920-х годах тогдашним посланником Германии в Эфиопии Францем Вайсом и его женой Хедвиг, были переданы в среду Институту эфиопских исследований при Аддис-Абебском университете.
Коллекция включала короны, щиты и картины, которые в Эфиопии считаются культурно и исторически важными.
Артефакты до сих пор являются символом давних и дружественных отношений между Германией и Эфиопией
Профессор Рамон Висс, отец которого родился во время дипломатической миссии семьи в Эфиопии, передал предметы на церемонии с участием министра туризма Селамавит Кассы.
Он отметил, что семья стремилась вернуть артефакты, чтобы "поделиться их красотой с общественностью и сохранить культуру и историю, связанные с рождением моего отца".
По словам семьи, эти предметы были либо подарками, либо приобретениями.
Хочу поблагодарить семью профессора Вайса за то, что они практически выразили свою глубокую любовь к Эфиопии, бережно сохраняя эти артефакты и, что самое важное, обеспечив их возвращение на родину
Она добавила, что вскоре эти предметы будут открыты для общественности с целью исследования и академического изучения, назвав это важным этапом в сохранении культурного наследия Эфиопии.
"Мы продолжим усилия, чтобы вернуть древние артефакты, которые находятся в руках частных лиц и учреждений по всему миру", — сказала она.
Дополнение
Во время колониального господства в Африке тысячи культурных артефактов были разграблены.
Призывы африканских стран вернуть похищенные предметы в последние годы имели определенный успех — хотя некоторые из них возвращаются лишь в долгосрочную аренду.
В 2022 году Германия первой вернула часть знаменитых бронз Бенина в Нигерию в попытке справиться со своим "темным колониальным прошлым".
Напомним
В ноябре Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады, включая эскимосский каяк, как часть переосмысления роли католической церкви в подавлении коренных культур. Эти предметы, которые были выставлены в Риме 100 лет назад, теперь будут переданы отдельным общинам.