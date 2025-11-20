$42.150.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эфиопия получила 12 исторических артефактов, хранившихся в Германии более века

Киев • УНН

 • 4526 просмотра

12 исторических артефактов, включая короны, щиты и картины, вернулись в Эфиопию после 100 лет хранения в немецкой семье. Эти предметы, собранные в 1920-х годах, переданы Институту эфиопских исследований при Аддис-Абебском университете.

Эфиопия получила 12 исторических артефактов, хранившихся в Германии более века

Двенадцать исторических артефактов были официально возвращены Эфиопии после того, как более 100 лет хранились в немецкой семье. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Артефакты, собранные в 1920-х годах тогдашним посланником Германии в Эфиопии Францем Вайсом и его женой Хедвиг, были переданы в среду Институту эфиопских исследований при Аддис-Абебском университете.

Коллекция включала короны, щиты и картины, которые в Эфиопии считаются культурно и исторически важными.

Артефакты до сих пор являются символом давних и дружественных отношений между Германией и Эфиопией

- сказал Фердинанд фон Вейе, посланник Германии в Эфиопии.

Профессор Рамон Висс, отец которого родился во время дипломатической миссии семьи в Эфиопии, передал предметы на церемонии с участием министра туризма Селамавит Кассы.

Он отметил, что семья стремилась вернуть артефакты, чтобы "поделиться их красотой с общественностью и сохранить культуру и историю, связанные с рождением моего отца".

По словам семьи, эти предметы были либо подарками, либо приобретениями.

Хочу поблагодарить семью профессора Вайса за то, что они практически выразили свою глубокую любовь к Эфиопии, бережно сохраняя эти артефакты и, что самое важное, обеспечив их возвращение на родину

- сказала министр туризма.

Она добавила, что вскоре эти предметы будут открыты для общественности с целью исследования и академического изучения, назвав это важным этапом в сохранении культурного наследия Эфиопии.

"Мы продолжим усилия, чтобы вернуть древние артефакты, которые находятся в руках частных лиц и учреждений по всему миру", — сказала она.

Дополнение

Во время колониального господства в Африке тысячи культурных артефактов были разграблены.

Призывы африканских стран вернуть похищенные предметы в последние годы имели определенный успех — хотя некоторые из них возвращаются лишь в долгосрочную аренду.

В 2022 году Германия первой вернула часть знаменитых бронз Бенина в Нигерию в попытке справиться со своим "темным колониальным прошлым".

Напомним

В ноябре Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады, включая эскимосский каяк, как часть переосмысления роли католической церкви в подавлении коренных культур. Эти предметы, которые были выставлены в Риме 100 лет назад, теперь будут переданы отдельным общинам.

Ольга Розгон

КультураНовости Мира
Дипломатка
благотворительность
Рим
Нигерия
Эфиопия
Африка
Канада
Германия
Ватикан