Ефіопія отримала 12 історичних артефактів, що зберігалися в Німеччині понад століття

Дванадцять історичних артефактів були офіційно повернуті Ефіопії після того, як понад 100 років зберігалися в німецькій родині. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Артефакти, зібрані у 1920-х роках тодішнім посланником Німеччини в Ефіопії Францом Вайсом та його дружиною Гедвіґ, були передані в середу Інституту ефіопських студій при Аддис-Абебському університеті.

Колекція включала корони, щити та картини, які в Ефіопії вважають культурно й історично важливими.

Артефакти й досі є символом давніх і дружніх відносин між Німеччиною та Ефіопією - сказав Фердинанд фон Вейє, посланник Німеччини в Ефіопії.

Професор Рамон Вісс, батько якого народився під час дипломатичної місії родини в Ефіопії, передав предмети на церемонії за участі міністра туризму Селамавіт Касси.

Він зазначив, що родина прагнула повернути артефакти, аби "поділитися їхньою красою з громадськістю та зберегти культуру й історію, пов’язані з народженням мого батька".

За словами родини, ці предмети були або подарунками, або придбаннями.

Хочу подякувати родині професора Вайса за те, що вони практично виразили свою глибоку любов до Ефіопії, дбайливо зберігаючи ці артефакти та, що найважливіше, забезпечивши їх повернення на батьківщину - сказала міністерка туризму.

Вона додала, що незабаром ці предмети будуть відкриті для громадськості з метою дослідження й академічного вивчення, назвавши це важливим етапом у збереженні культурної спадщини Ефіопії.

"Ми продовжимо зусилля, щоб повернути давні артефакти, які перебувають у руках приватних осіб та установ по всьому світу", — сказала вона.

Доповнення

Під час колоніального панування в Африці тисячі культурних артефактів були розграбовані.

Заклики африканських країн повернути викрадені предмети останніми роками мали певний успіх — хоча деякі з них повертаються лише в довгострокову оренду.

У 2022 році Німеччина першою повернула частину знаменитих бронз Беніну до Нігерії у спробі впоратися зі своїм "темним колоніальним минулим".

Нагадаємо

У листопаді Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади, включаючи ескімоський каяк, як частину переосмислення ролі католицької церкви в придушенні корінних культур. Ці предмети, які були виставлені в Римі 100 років тому, тепер будуть передані окремим громадам.