17:21
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16637 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29479 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28574 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44192 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41596 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36041 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28644 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19023 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68671 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Дипломатка

Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади

Київ • УНН

 2632 перегляди

Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади, включаючи ескімоський каяк, як частину переосмислення ролі католицької церкви в придушенні корінних культур. Ці предмети, які були виставлені в Римі 100 років тому, тепер будуть передані окремим громадам.

Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади

У суботу, 15 листопада, Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади. Це є історичним жестом, частиною переосмислення ролі католицької церкви у придушенні корінних культур в Америці. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Папа Лев XIV передав артефакти, серед яких знаковий ескімоський каяк, делегації Конференції католицьких єпископів Канади. Очікується, що предмети повернуть окремим корінним громадам. У спільній заяві Ватикан та канадська церква назвали це "подарунком" і "конкретним знаком діалогу, поваги та братерства".

Артефакти походять із етнографічної колекції Музею Ватикану Anima Mundi, яка була предметом багаторічних суперечок щодо походження предметів, отриманих під час колоніальних періодів.

Більшість експонатів надійшли до Риму через католицьких місіонерів для виставки у 1925 році. Ватикан стверджує, що вони були "подарунками" Папі Пію XI як демонстрація глобальної присутності Церкви та життів корінних народів, яких вона євангелізувала.

Але історики, корінні народи та експерти давно сумніваються, що це були добровільні дари, зважаючи на нерівність сил та колоніальні політики. На той час католицькі ордени допомагали здійснювати політику примусової асиміляції, яку Комісія з правди і примирення Канади назвала "культурним геноцидом"

- наголошує видання.

Зокрема, заборона потлачів 1885 року призвела до конфіскації традиційних предметів культового призначення, які пізніше потрапили до музеїв Канади, США, Європи та приватних колекцій.

Доповнення

У 2022 році Папа Франциск зустрівся з делегацією корінних народів, які приїхали отримати вибачення за роль Церкви в системі резидентських шкіл. Під час візиту вони побачили артефакти, включно з каяком, поясами вампум, бойовими палицями та масками, і попросили їх повернути. Франциск тоді заявив, що підтримує повернення предметів "у разі потреби", назвавши це правильним жестом.

Повернення відбулося рівно через 100 років після першої виставки артефактів у Римі.

Католицька церква Канади взяла зобов’язання забезпечити належне зберігання, повагу й охорону артефактів, перш ніж вони повернуться громадам.

Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського04.11.25, 20:09 • 29979 переглядiв

Спершу предмети доставлять до Канадського музею історії у Гатіно, де спеціалісти разом із представниками корінних народів визначатимуть їхнє походження та подальшу долю.

Це відбувається в межах ширшого процесу переосмислення ролі Католицької церкви у колонізації. У 2023 році Ватикан офіційно відкинув "Доктрину відкриття" – папські булли XV століття, що легітимізували захоплення земель корінних народів.

Попри це, багато представників корінних народів й надалі вимагають офіційного скасування цих документів.

Ватикан заявив, що повернення артефактів є завершенням процесу, започаткованого Папою Франциском.

Ватикан заперечив явлення Ісуса у французькому містечку Дозуле12.11.25, 18:40 • 3746 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Лев XIV
Папа Франциск
Канада
Ватикан