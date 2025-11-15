Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади, включаючи ескімоський каяк, як частину переосмислення ролі католицької церкви в придушенні корінних культур. Ці предмети, які були виставлені в Римі 100 років тому, тепер будуть передані окремим громадам.