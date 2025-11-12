Ватикан заперечив явлення Ісуса у французькому містечку Дозуле
Київ • УНН
Папа Римський Лев офіційно визнав неправдивими повідомлення про явлення Ісуса в Дозуле, Нормандія, де місцева мешканка заявляла, що бачила Христа 49 разів у 1970-х роках. Головне доктринальне бюро зазначило, що цей феномен не має надприродного походження, закликаючи католиків не сприймати ці повідомлення як справжні.
Ватикан офіційно визнав неправдивими повідомлення про нібито явлення Ісуса у невеликому місті Дозуле в Нормандії, де місцева мешканка заявляла, що бачила Христа 49 разів у 1970-х роках. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У документі, затвердженому Папою Левом, головне доктринальне бюро зазначило, що цей "феномен нібито привидів... слід однозначно розглядати як такий, що не має надприродного походження". Таким чином, 1,4 мільярда католиків у світі закликають не сприймати повідомлення з Дозуле як справжні.
Папа Римський Лев зустрінеться з голлівудськими зірками у Ватикані10.11.25, 22:12 • 12014 переглядiв
Жінка, яка стверджувала, що бачила Ісуса, заявляла, що він продиктував їй послання та наказав звести на пагорбі хрест заввишки понад сім метрів. Ватикан нагадав, що подібні твердження ретельно перевіряються, щоб уникнути спекуляцій чи комерційного використання віри.
Хресту не потрібні 7 метрів сталі чи бетону, щоб його впізнали: його підносять щоразу, коли серце, зворушене благодаттю, відкривається для прощення
Крім того, у бюро нагадали, що нібито пророцтво про "кінець світу до 2000 року" з цих об’явлень не збулося.
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського04.11.25, 20:09 • 29916 переглядiв