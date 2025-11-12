Ватикан заперечив явлення Ісуса у французькому містечку Дозуле

Папа Римський Лев офіційно визнав неправдивими повідомлення про явлення Ісуса в Дозуле, Нормандія, де місцева мешканка заявляла, що бачила Христа 49 разів у 1970-х роках. Головне доктринальне бюро зазначило, що цей феномен не має надприродного походження, закликаючи католиків не сприймати ці повідомлення як справжні.