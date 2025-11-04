Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського
Ватикан офіційно заявив, що спасіння світу є виключно заслугою Ісуса Христа, а не Діви Марії. Новий декрет Папи Римського Лева забороняє вірянам називати Марію "співвідкупителькою" світу.
Ватикан поставив крапку у багатовіковій теологічній дискусії: спасіння світу є виключно заслугою Ісуса Христа, а не Діви Марії. Про це йдеться у новому декреті, затвердженому Папою Римським Левом, який забороняє вірянам називати Марію "співвідкупителькою" світу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У документі зазначається, що "було б недоречно використовувати титул "співвідкупителька", адже він може створити плутанину та дисбаланс у гармонії істин християнської віри". Цим рішенням Ватикан офіційно підтвердив, що тільки Ісус своєю жертвою на хресті відкупив людство від гріха.
Питання про роль Марії у спасінні світу неодноразово викликало суперечки серед католицьких богословів і пап. Папа Франциск ще у 2019 році різко критикував ідею надання цього титулу, назвавши її "дурістю", пояснивши: "Вона ніколи не хотіла нічого забирати собі у свого сина".
Попри це, Ватикан підкреслив, що Марія залишається посередницею між Богом і людством: саме через її згоду народити Ісуса "відчинилися ворота Відкуплення, якого чекало все людство".
