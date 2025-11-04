Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского

Ватикан поставил точку в многовековой теологической дискуссии: спасение мира является исключительно заслугой Иисуса Христа, а не Девы Марии. Об этом говорится в новом декрете, утвержденном Папой Римским Львом, который запрещает верующим называть Марию "соискупительницей" мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В документе отмечается, что "было бы неуместно использовать титул "соискупительница", ведь он может создать путаницу и дисбаланс в гармонии истин христианской веры". Этим решением Ватикан официально подтвердил, что только Иисус своей жертвой на кресте искупил человечество от греха.

Вопрос о роли Марии в спасении мира неоднократно вызывал споры среди католических богословов и пап. Папа Франциск еще в 2019 году резко критиковал идею присвоения этого титула, назвав ее "глупостью", объяснив: "Она никогда не хотела ничего забирать себе у своего сына".

Несмотря на это, Ватикан подчеркнул, что Мария остается посредницей между Богом и человечеством: именно через ее согласие родить Иисуса "открылись врата Искупления, которого ждало все человечество".

