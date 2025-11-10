Папа Римський Лев зустрінеться з голлівудськими зірками у Ватикані
Київ • УНН
Папа Лев проведе спеціальну аудієнцію з близько тридцятьма голлівудськими акторами та режисерами, включаючи Кейт Бланшетт та Спайка Лі, у Ватикані цими вихідними. Захід організовано в рамках Святого року Церкви для поглиблення діалогу зі світом кіно та просування людських цінностей.
Деталі
Як повідомив Ватикан, Папа Лев "висловив бажання поглибити діалог зі світом кіно... досліджуючи можливості, які художня творчість пропонує для місії Церкви та просування людських цінностей".
До зустрічі також приєднаються режисери-лауреати премії "Оскар" Гас Ван Сент і Джордж Міллер, а серед запрошених акторів - Елісон Брі, Дейв Франко, Вігго Мортенсен, Адам Скотт і Тоні Кей.
Напередодні події Ватикан оприлюднив чотири улюблені фільми Папи Лева: "Це чудове життя" (1946), "Звуки музики" (1965), "Звичайні люди" (1980) та "Життя прекрасне" (1997).
Додатково
Папські заходи рідко збирають зірок кіно, однак це не перший випадок, коли Ватикан організовує зустріч з представниками творчих професій. У червні 2024 року покійний Папа Франциск приймав у Ватикані коміків, серед яких були Конан О’Браєн, Стівен Колберт і Джиммі Феллон.
