Папа Римский Лев встретится с голливудскими звездами в Ватикане
Киев • УНН
Папа Лев проведет специальную аудиенцию с около тридцатью голливудскими актерами и режиссерами, включая Кейт Бланшетт и Спайка Ли, в Ватикане в эти выходные. Мероприятие организовано в рамках Святого года Церкви для углубления диалога с миром кино и продвижения человеческих ценностей.
Около тридцати голливудских актеров и режиссеров, среди которых Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Спайк Ли и Джордж Миллер, примут участие в специальной аудиенции с Папой Римским Львом в Ватикане в эти выходные. Мероприятие организовано в рамках Святого года Церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщил Ватикан, Папа Лев "выразил желание углубить диалог с миром кино... исследуя возможности, которые художественное творчество предлагает для миссии Церкви и продвижения человеческих ценностей".
К встрече также присоединятся режиссеры-лауреаты премии "Оскар" Гас Ван Сент и Джордж Миллер, а среди приглашенных актеров - Элисон Бри, Дэйв Франко, Вигго Мортенсен, Адам Скотт и Тони Кей.
Накануне события Ватикан обнародовал четыре любимых фильма Папы Льва: "Эта замечательная жизнь" (1946), "Звуки музыки" (1965), "Обычные люди" (1980) и "Жизнь прекрасна" (1997).
Дополнительно
Папские мероприятия редко собирают звезд кино, однако это не первый случай, когда Ватикан организует встречу с представителями творческих профессий. В июне 2024 года покойный Папа Франциск принимал в Ватикане комиков, среди которых были Конан О’Брайен, Стивен Колберт и Джимми Фэллон.
Напомним
Папа Лев XIV провел почти три часа на встрече с бельгийскими жертвами сексуального насилия со стороны духовенства, выслушав их свидетельства о травмах. Католическая церковь Бельгии сталкивается с кризисом из-за сотен случаев злоупотреблений, а Папа обязался бороться с насилием и замалчиванием.