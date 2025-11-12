Ватикан опроверг явление Иисуса во французском городке Дозуле
Папа Римский Лев официально признал ложными сообщения о явлении Иисуса в Дозуле, Нормандия, где местная жительница заявляла, что видела Христа 49 раз в 1970-х годах. Главное доктринальное бюро отметило, что этот феномен не имеет сверхъестественного происхождения, призывая католиков не воспринимать эти сообщения как подлинные.
Ватикан официально признал ложными сообщения о якобы явлении Иисуса в небольшом городе Дозуле в Нормандии, где местная жительница заявляла, что видела Христа 49 раз в 1970-х годах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
В документе, утвержденном Папой Львом, главное доктринальное бюро отметило, что этот "феномен якобы привидений... следует однозначно рассматривать как не имеющий сверхъестественного происхождения". Таким образом, 1,4 миллиарда католиков в мире призывают не воспринимать сообщения из Дозуле как подлинные.
Женщина, утверждавшая, что видела Иисуса, заявляла, что он продиктовал ей послание и приказал возвести на холме крест высотой более семи метров. Ватикан напомнил, что подобные утверждения тщательно проверяются, чтобы избежать спекуляций или коммерческого использования веры.
Кресту не нужны 7 метров стали или бетона, чтобы его узнали: его возносят каждый раз, когда сердце, тронутое благодатью, открывается для прощения
Кроме того, в бюро напомнили, что якобы пророчество о "конце света до 2000 года" из этих явлений не сбылось.
