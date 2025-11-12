Ватикан опроверг явление Иисуса во французском городке Дозуле

Папа Римский Лев официально признал ложными сообщения о явлении Иисуса в Дозуле, Нормандия, где местная жительница заявляла, что видела Христа 49 раз в 1970-х годах. Главное доктринальное бюро отметило, что этот феномен не имеет сверхъестественного происхождения, призывая католиков не воспринимать эти сообщения как подлинные.