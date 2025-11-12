Ватикан опроверг явление Иисуса во французском городке Дозуле

$42.010.06
48.610.07
ukenru
15:53 • 8506 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 15831 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 18767 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 22705 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 22806 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 24447 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 41041 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62184 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81297 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127495 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 57908 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго12 ноября, 08:32 • 19847 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 31933 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 27613 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 38622 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 18544 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 38951 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 27933 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 58201 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Тимур Миндич
Светлана Гринчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Канада
Реклама
УНН Lite
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма16:40 • 1596 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 16240 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 57225 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 57896 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 33700 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Нью-Йорк Таймс

Ватикан опроверг явление Иисуса во французском городке Дозуле

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Папа Римский Лев официально признал ложными сообщения о явлении Иисуса в Дозуле, Нормандия, где местная жительница заявляла, что видела Христа 49 раз в 1970-х годах. Главное доктринальное бюро отметило, что этот феномен не имеет сверхъестественного происхождения, призывая католиков не воспринимать эти сообщения как подлинные.

Ватикан опроверг явление Иисуса во французском городке Дозуле

Ватикан официально признал ложными сообщения о якобы явлении Иисуса в небольшом городе Дозуле в Нормандии, где местная жительница заявляла, что видела Христа 49 раз в 1970-х годах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В документе, утвержденном Папой Львом, главное доктринальное бюро отметило, что этот "феномен якобы привидений... следует однозначно рассматривать как не имеющий сверхъестественного происхождения". Таким образом, 1,4 миллиарда католиков в мире призывают не воспринимать сообщения из Дозуле как подлинные.

Папа Римский Лев встретится с голливудскими звездами в Ватикане10.11.25, 22:12 • 11978 просмотров

Женщина, утверждавшая, что видела Иисуса, заявляла, что он продиктовал ей послание и приказал возвести на холме крест высотой более семи метров. Ватикан напомнил, что подобные утверждения тщательно проверяются, чтобы избежать спекуляций или коммерческого использования веры.

Кресту не нужны 7 метров стали или бетона, чтобы его узнали: его возносят каждый раз, когда сердце, тронутое благодатью, открывается для прощения 

– говорится в заявлении Ватикана.

Кроме того, в бюро напомнили, что якобы пророчество о "конце света до 2000 года" из этих явлений не сбылось.

Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского04.11.25, 20:09 • 29882 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Ватикан