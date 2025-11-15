$42.060.00
Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады, включая эскимосский каяк, в рамках переосмысления роли католической церкви в подавлении коренных культур. Эти предметы, которые были выставлены в Риме 100 лет назад, теперь будут переданы отдельным общинам.

Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады

В субботу, 15 ноября, Ватикан вернул 62 артефакта коренным народам Канады. Это исторический жест, часть переосмысления роли католической церкви в подавлении коренных культур в Америке. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Папа Лев XIV передал артефакты, среди которых знаковый эскимосский каяк, делегации Конференции католических епископов Канады. Ожидается, что предметы вернут отдельным коренным общинам. В совместном заявлении Ватикан и канадская церковь назвали это "подарком" и "конкретным знаком диалога, уважения и братства".

Артефакты происходят из этнографической коллекции Музея Ватикана Anima Mundi, которая была предметом многолетних споров относительно происхождения предметов, полученных в колониальные периоды.

Большинство экспонатов поступили в Рим через католических миссионеров для выставки в 1925 году. Ватикан утверждает, что они были "подарками" Папе Пию XI как демонстрация глобального присутствия Церкви и жизней коренных народов, которых она евангелизировала.

Но историки, коренные народы и эксперты давно сомневаются, что это были добровольные дары, учитывая неравенство сил и колониальные политики. В то время католические ордена помогали осуществлять политику принудительной ассимиляции, которую Комиссия по правде и примирению Канады назвала "культурным геноцидом"

- подчеркивает издание.

В частности, запрет потлачей 1885 года привел к конфискации традиционных предметов культового назначения, которые позже попали в музеи Канады, США, Европы и частные коллекции.

Дополнение

В 2022 году Папа Франциск встретился с делегацией коренных народов, которые приехали получить извинения за роль Церкви в системе резидентских школ. Во время визита они увидели артефакты, включая каяк, пояса вампум, боевые палки и маски, и попросили их вернуть. Франциск тогда заявил, что поддерживает возвращение предметов "в случае необходимости", назвав это правильным жестом.

Возвращение произошло ровно через 100 лет после первой выставки артефактов в Риме.

Католическая церковь Канады взяла обязательство обеспечить надлежащее хранение, уважение и охрану артефактов, прежде чем они вернутся общинам.

Сперва предметы доставят в Канадский музей истории в Гатино, где специалисты вместе с представителями коренных народов будут определять их происхождение и дальнейшую судьбу.

Это происходит в рамках более широкого процесса переосмысления роли Католической церкви в колонизации. В 2023 году Ватикан официально отверг "Доктрину открытия" – папские буллы XV века, легитимизировавшие захват земель коренных народов.

Несмотря на это, многие представители коренных народов и в дальнейшем требуют официальной отмены этих документов.

Ватикан заявил, что возвращение артефактов является завершением процесса, начатого Папой Франциском.

Ольга Розгон

Новости Мира
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Канада
Ватикан