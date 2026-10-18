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Financial Times
The Guardian

Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph

Київ • УНН

 • 2570 перегляди

Колишній британський офіцер запропонував оборонну місію НАТО для перехоплення російських атак в Україні. Вона потребуватиме мандата й координації.

Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph

російський диктатор володимир путін намагається зламати моральний дух українців і повторює дії, які кремль вже застосував у Сирії. Водночас країни НАТО можуть захистити українське цивільне населення від атак рф, втягуючись у пряму війну з росією, повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

На думку автора публікації, колишнього британського офіцера Геміша де Бреттон-Гордона, для того, щоб НАТО змогло захистити Україну від російських атак, слід все як слід спланувати та захистити літаки союзників.

Прецедент вже є. Британські та французькі літаки та ракети продемонстрували свою здатність перехоплювати іранські ракети та безпілотники на Близькому Сході. Якщо західні літаки можуть допомогти захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру там, чому українцям відмовляють в цьому?

- йдеться в публікації.

Автор закликав створити оборонну місію для захисту частини регіонів України.

Така місія вимагала б чіткого мандату, узгоджених правил ведення бойових дій і тісної координації між союзниками. Її метою було б перехоплення загроз для українців, а не напад на росію

- зазначив він.

Нагадаємо

російські удари по енергетичній інфраструктурі України можуть бути частиною плану, спрямованого на погіршення умов життя у великих містах і примушення країни до капітуляції.

Євген Устименко

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