Страны НАТО могут защитить украинцев от атак РФ, есть план действий - The Telegraph
Киев • УНН
Бывший британский офицер предложил оборонительную миссию НАТО для перехвата российских атак в Украине. Она потребует мандата и координации.
российский диктатор владимир путин пытается сломить моральный дух украинцев и повторяет действия, которые кремль уже применил в Сирии. В то же время страны НАТО могут защитить украинское гражданское население от атак рф, вступив в прямую войну с россией, сообщает The Telegraph, передает УНН.
Детали
По мнению автора публикации, бывшего британского офицера Хэмиша де Бреттон-Гордона, для того чтобы НАТО смогло защитить Украину от российских атак, следует все как следует спланировать и защитить самолеты союзников.
Прецедент уже есть. Британские и французские самолеты и ракеты продемонстрировали свою способность перехватывать иранские ракеты и беспилотники на Ближнем Востоке. Если западные самолеты могут помочь защитить гражданское население и критическую инфраструктуру там, почему украинцам отказывают в этом?
Автор призвал создать оборонительную миссию для защиты части регионов Украины.
Такая миссия потребовала бы четкого мандата, согласованных правил ведения боевых действий и тесной координации между союзниками. Ее целью было бы перехватывать угрозы для украинцев, а не нападать на россию
Напомним
российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут быть частью плана, направленного на ухудшение условий жизни в крупных городах и принуждение страны к капитуляции.