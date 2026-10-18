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Страны НАТО могут защитить украинцев от атак РФ, есть план действий - The Telegraph

Киев • УНН

 • 14947 просмотра

Бывший британский офицер предложил оборонительную миссию НАТО для перехвата российских атак в Украине. Она потребует мандата и координации.

Страны НАТО могут защитить украинцев от атак РФ, есть план действий - The Telegraph

российский диктатор владимир путин пытается сломить моральный дух украинцев и повторяет действия, которые кремль уже применил в Сирии. В то же время страны НАТО могут защитить украинское гражданское население от атак рф, вступив в прямую войну с россией, сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

По мнению автора публикации, бывшего британского офицера Хэмиша де Бреттон-Гордона, для того чтобы НАТО смогло защитить Украину от российских атак, следует все как следует спланировать и защитить самолеты союзников.

Прецедент уже есть. Британские и французские самолеты и ракеты продемонстрировали свою способность перехватывать иранские ракеты и беспилотники на Ближнем Востоке. Если западные самолеты могут помочь защитить гражданское население и критическую инфраструктуру там, почему украинцам отказывают в этом?

- говорится в публикации.

Автор призвал создать оборонительную миссию для защиты части регионов Украины.

Такая миссия потребовала бы четкого мандата, согласованных правил ведения боевых действий и тесной координации между союзниками. Ее целью было бы перехватывать угрозы для украинцев, а не нападать на россию

- отметил он.

Напомним

российские удары по энергетической инфраструктуре Украины могут быть частью плана, направленного на ухудшение условий жизни в крупных городах и принуждение страны к капитуляции.

Евгений Устименко

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