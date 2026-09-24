Зеленський зустрівся з лідером Сирії в Нью-Йорку
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів зустріч із Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорку. Сторони обговорили розвиток політичної, економічної та безпекової співпраці.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН.
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Глава держави нагадав, що рік тому тут під час Генасамблеї ООН Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.
Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів
Він додав, що Україна відкрита й надалі розвивати це, працювати разом заради більшої безпеки у всіх вимірах і для кожного регіону.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він подякував Ердогану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.
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