Зеленский встретился с лидером Сирии в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН.

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Глава государства напомнил, что год назад здесь, во время Генеральной ассамблеи ООН, Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения.

Важно, что за этот год уже есть политическая, экономическая и без##опасностная динамика, в частности наш диалог на уровне лидеров - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина открыта к тому, чтобы и дальше развивать это, работать вместе ради большей безопасности во всех измерениях и для каждого региона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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