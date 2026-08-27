росія повертає бойові кораблі у Середземне море після заяви НАТО про відсутність там її флоту

російська корабельна група прямує до Середземного моря та має пройти Гібралтар орієнтовно 27 серпня, а до її складу входить великий протичовновий корабель "Адмирал Левченко". Про це 26 серпня повідомило Defense Express із посиланням на дані Russian Forces Spotter та відстеження морського трафіку, пише УНН.

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Разом із "Адмиралом Левченко" до Середземного моря прямують танкер "Генерал Скобелев", судно забезпечення "Академик Пашин" та вантажне судно типу Ro-Ro "Спарта". Корабельну групу помітили біля берегів Іспанії.

Для "Спарти" офіційно вказаний порт призначення Порт-Саїд у Єгипті. Водночас Defense Express зазначає, що росія зазвичай вказує цей порт як пункт призначення для суден, які насправді прямують до російської військової бази в Тартусі у Сирії.

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"Спарту" вже фіксували у Тартусі в січні 2025 року. Тоді вона разом із "Спарта II" брала участь у вивезенні російської військової техніки та озброєння із Сирії. Яка саме мета нинішнього походу судна, наразі невідомо.

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Поява російської корабельної групи фактично збіглася із заявою Об'єднаного командування ВМС НАТО про те, що рф вперше за десять років не має військової присутності у Середземному морі. російські кораблі залишили регіон 30 червня, коли фрегат "Адмирал Касатонов" та танкер-заправник "Академик Пашин" вийшли із Середземного моря.

Таким чином, пауза у постійній присутності російських військових кораблів у регіоні може тривати лише близько двох місяців. При цьому повторне використання "Академика Пашина" може свідчити про обмежені можливості рф із забезпечення дальніх морських походів.

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