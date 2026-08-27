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росія повертає бойові кораблі у Середземне море після заяви НАТО про відсутність там її флоту

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Корабельна група рф із «Адміралом Левченком» прямує до Середземного моря. Її прибуття очікують після заяви НАТО про відсутність флоту рф у регіоні.

росія повертає бойові кораблі у Середземне море після заяви НАТО про відсутність там її флоту

російська корабельна група прямує до Середземного моря та має пройти Гібралтар орієнтовно 27 серпня, а до її складу входить великий протичовновий корабель "Адмирал Левченко". Про це 26 серпня повідомило Defense Express із посиланням на дані Russian Forces Spotter та відстеження морського трафіку, пише УНН.

Деталі

Разом із "Адмиралом Левченко" до Середземного моря прямують танкер "Генерал Скобелев", судно забезпечення "Академик Пашин" та вантажне судно типу Ro-Ro "Спарта". Корабельну групу помітили біля берегів Іспанії.

Для "Спарти" офіційно вказаний порт призначення Порт-Саїд у Єгипті. Водночас Defense Express зазначає, що росія зазвичай вказує цей порт як пункт призначення для суден, які насправді прямують до російської військової бази в Тартусі у Сирії.

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"Спарту" вже фіксували у Тартусі в січні 2025 року. Тоді вона разом із "Спарта II" брала участь у вивезенні російської військової техніки та озброєння із Сирії. Яка саме мета нинішнього походу судна, наразі невідомо.

росія повертає кораблі після двомісячної паузи

Поява російської корабельної групи фактично збіглася із заявою Об'єднаного командування ВМС НАТО про те, що рф вперше за десять років не має військової присутності у Середземному морі. російські кораблі залишили регіон 30 червня, коли фрегат "Адмирал Касатонов" та танкер-заправник "Академик Пашин" вийшли із Середземного моря.

Таким чином, пауза у постійній присутності російських військових кораблів у регіоні може тривати лише близько двох місяців. При цьому повторне використання "Академика Пашина" може свідчити про обмежені можливості рф із забезпечення дальніх морських походів.

путін перекидає бойові кораблі на Балтику на тлі погроз європейцям - Bild17.08.26, 16:50 • 9088 переглядiв

Степан Гафтко

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