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У Греції знайшли гімназію, де Арістотель навчав Александра Македонського

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Археологи з 2024 року досліджують 30 гектарів царської гімназії в Греції. Вони виявили комплекс із двома залами для бенкетів.

У Греції знайшли гімназію, де Арістотель навчав Александра Македонського

У Греції археологи продовжують досліджувати місце, пов'язане з Александром Македонським. Йдеться про розкопки царської гімназії, де, за науковою версією, Арістотель навчав майбутнього правителя, повідомляє міністерство культури країни, передає УНН.

Деталі

Розкопки комплексу розпочалися у 2024 році під керівництвом археологів. Повідомляється, що дослідження охоплюють близько 30 гектарів землі.

Наразі спеціалісти вже виявили дослідження охоплюють близько 30 гектарів землі. Також археологи виявили великий комплекс площею понад 160 квадратних метрів із центральним передпокоєм та двома залами для бенкетів.

Очільниця міністерства культури Греції Ліна Мендоні зазначила, що дослідження гімназії допомагає краще зрозуміти місце, де формувалася македонська еліта.

Нагадаємо

Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій.

Євген Устименко

КультураСвіт
Греція