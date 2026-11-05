Греція запроваджує податок на прибуток від криптовалют - скільки доведеться платити
Київ • УНН
Парламент Греції схвалив перший комплексний закон про оподаткування криптоактивів. Прибуток до €500 на рік звільняється від податку.
У четвер парламент Греції схвалив законопроєкт, який запроваджує 10-відсотковий податок на приріст капіталу від операцій із криптовалютами. Це перша комплексна законодавча база для оподаткування криптоактивів у Греції, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Згідно із законопроєктом, приріст капіталу від криптовалют у розмірі до 500 євро (563 долари) на рік звільняється від нового податку.
"Найближчими тижнями будуть оприлюднені додаткові інструкції щодо імплементації, які також визначать правила прозорості та аудиту", — повідомив агентству Reuters високопоставлений представник Міністерства фінансів.
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Видання зауважує, що у країнах Європейського Союзу немає єдиної системи оподаткування цього сектору.
У різних європейських країнах податкові ставки на криптовалюти варіюються від 8% до 30%; зазвичай податком обкладається саме приріст капіталу.
За словами посадовця, наразі неможливо спрогнозувати обсяг надходжень до державного бюджету від нового податку, оскільки переважна більшість інвесторів користуються закордонними платформами, через що важко оцінити реальний розмір грецького ринку криптовалют.