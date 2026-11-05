Греция вводит налог на доходы от криптовалют — сколько придется платить
Киев • УНН
Парламент Греции одобрил первый комплексный закон о налогообложении криптоактивов. Доход в размере до €500 в год освобождается от налога.
В четверг парламент Греции одобрил законопроект, вводящий 10-процентный налог на прирост капитала от операций с криптовалютами. Это первая комплексная законодательная база для налогообложения криптоактивов в Греции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно законопроекту, прирост капитала от криптовалют в размере до 500 евро (563 доллара) в год освобождается от нового налога.
"В ближайшие недели будут опубликованы дополнительные инструкции по имплементации, которые также определят правила прозрачности и аудита", — сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель Министерства финансов.
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Добавим
Издание отмечает, что в странах Европейского союза нет единой системы налогообложения этого сектора.
В разных европейских странах налоговые ставки на криптовалюты варьируются от 8% до 30%; обычно налогом облагается именно прирост капитала.
По словам чиновника, в настоящее время невозможно спрогнозировать объем поступлений в государственный бюджет от нового налога, поскольку подавляющее большинство инвесторов пользуются зарубежными платформами, из-за чего сложно оценить реальный размер греческого рынка криптовалют.