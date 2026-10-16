Єдиний аеропорт на грецькому острові Хіос закриють на чотири місяці

Аеропорт грецького острова Хіос закриють із 15 листопада 2026 року до 15 березня 2027 року для модернізації злітно-посадкової смуги. Місцева влада виступила проти такого рішення. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

За даними Управління цивільної авіації Греції (HCAA), призупинення експлуатації аеропорту пов’язане з масштабною реконструкцією злітно-посадкової смуги. Зазначається, що роботи забезпечать безперебійне повітряне сполучення протягом туристичного сезону 2027 року та пом'якшать наслідки зимових погодних умов. Водночас, на час ремонту екстрені рейси, включаючи медичну евакуацію, пошуково-рятувальні, пожежогасіння, гуманітарні, державні та інші рейси національного значення, зможуть виконуватися гелікоптерами, які здійснюють посадку та зліт безпосередньо на перон паркування та з нього.

Після завершення модернізації довжина смуги становитиме 1799 метрів, що дозволить приймати більші типи літаків. У виданні нагадали, що Хіос, п'ятий за величиною грецький острів, розташований у північній частині Егейського моря. Влада острова назвала закриття аеропорту економічно невигідним заходом, адже спочатку уряд планував закрити аеропорт 15 січня, на два місяці.

Дострокове закриття серйозно вплине на економіку та суспільство острова, особливо під час святкового сезону (Різдво, Новий рік), коли люди планують поїздки, сімейні візити та медичні огляди. Хіос, як прикордонний острів за 5 миль від Туреччини, залежить від повітряного сполучення зі столицею з міркувань здоров'я, розваг та свободи