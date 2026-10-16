Единственный аэропорт на греческом острове Хиос закроют на четыре месяца

Аэропорт греческого острова Хиос закроют с 15 ноября 2026 года до 15 марта 2027 года для модернизации взлётно-посадочной полосы. Местные власти выступили против такого решения. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

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По данным Управления гражданской авиации Греции (HCAA), приостановка эксплуатации аэропорта связана с масштабной реконструкцией взлётно-посадочной полосы. Отмечается, что работы обеспечат бесперебойное воздушное сообщение в течение туристического сезона 2027 года и смягчат последствия зимних погодных условий. В то же время на время ремонта экстренные рейсы, включая медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные, пожарные, гуманитарные, государственные и другие рейсы национального значения, смогут выполняться вертолётами, которые осуществляют посадку и взлёт непосредственно на перроне парковки и с него.

После завершения модернизации длина полосы составит 1799 метров, что позволит принимать более крупные типы самолётов. В издании напомнили, что Хиос, пятый по величине греческий остров, расположен в северной части Эгейского моря. Власти острова назвали закрытие аэропорта экономически невыгодной мерой, поскольку первоначально правительство планировало закрыть аэропорт 15 января на два месяца.

Досрочное закрытие серьёзно повлияет на экономику и общество острова, особенно во время праздничного сезона (Рождество, Новый год), когда люди планируют поездки, семейные визиты и медицинские обследования. Хиос, как пограничный остров, расположенный в 5 милях от Турции, зависит от воздушного сообщения со столицей по соображениям здоровья, развлечений и свободы - заявил президент Хиосской торговой палаты Пантелис Легатос.

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