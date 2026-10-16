$44.980.1050.350.09
ukenru
23:17 • 3806 перегляди
У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
22:38 • 7138 перегляди
У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
21:37 • 10259 перегляди
Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії
21:10 • 10694 перегляди
"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтняPhoto
20:58 • 10940 перегляди
Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі
20:38 • 10449 перегляди
Україна розраховує на бельгійські F-16 для боротьби з реактивними "шахедами" – Зеленський після зустрічі з королемVideo
18:38 • 19909 перегляди
Ігоря Кузіна звільнили з посади головного санітарного лікаря України
15 жовтня, 17:02 • 26886 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
15 жовтня, 16:33 • 23034 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15 жовтня, 15:55 • 31223 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
4.6м/с
73%
755мм
Популярнi новини
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video15 жовтня, 14:07 • 24995 перегляди
Польща планує утричі підвищити мінімальну суму коштів для в’їзду іноземців 15 жовтня, 15:33 • 5656 перегляди
Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та водиVideo18:15 • 14617 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 14806 перегляди
Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів18:46 • 12152 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 31226 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 32726 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 36428 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 49700 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 75876 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Луцьк
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto23:06 • 1000 перегляди
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам22:06 • 2200 перегляди
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video21:06 • 3386 перегляди
Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів18:46 • 12220 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 14866 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів

Київ • УНН

 • 7116 перегляди

У ЄС зафіксували 1715 випадків вірусу Західного Нілу, 130 людей померли. Інфекція поширюється на північ Європи через укуси комарів.

У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів

У країнах Європейського Союзу зафіксували рекордне поширення вірусу Західного Нілу, який передається переважно через укуси комарів. Цього року захворіли 1715 людей, із них 130 померли. Про це повідомляє Politico з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), пише УНН.

Деталі

Найбільше від інфекції постраждали Греція, Італія та Франція. Однак медики звертають увагу на нову тенденцію – вірус поступово поширюється на північ Європи, де раніше його виявляли значно рідше.

Зокрема, у Нідерландах цього року зареєстрували 59 випадків зараження, а в Бельгії – 15. Фахівці ECDC попереджають, що поширення інфекції на північ може продовжитися протягом наступних років.

Чим небезпечний вірус Західного Нілу та як захиститися

За даними медиків, приблизно 80% інфікованих не мають жодних симптомів. В інших випадках захворювання може супроводжуватися підвищенням температури та загальним погіршенням самопочуття.

У Кенії вперше в історії виявили Еболу: один інфікований помер15.10.26, 02:38 • 4296 переглядiв

У важких випадках вірус здатний уражати нервову систему, спричиняти серйозні неврологічні ускладнення та призводити до смерті.

Основний шлях зараження – укуси інфікованих комарів. Тому європейські медики радять користуватися репелентами, носити закритий вільний одяг увечері та вночі, а також встановлювати москітні сітки на вікнах.

У ECDC наголошують, що таких заходів варто дотримуватися всім, хто проживає або подорожує в регіонах, де вже зафіксували циркуляцію вірусу.

У підмосков'ї запідозрили спалах мавпячої віспи: 5 людей госпіталізували15.10.26, 23:24 • 1506 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Європейський Союз
Франція
Бельгія
Греція
Італія
Нідерланди