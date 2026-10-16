У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
Київ • УНН
У ЄС зафіксували 1715 випадків вірусу Західного Нілу, 130 людей померли. Інфекція поширюється на північ Європи через укуси комарів.
У країнах Європейського Союзу зафіксували рекордне поширення вірусу Західного Нілу, який передається переважно через укуси комарів. Цього року захворіли 1715 людей, із них 130 померли. Про це повідомляє Politico з посиланням на Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), пише УНН.
Деталі
Найбільше від інфекції постраждали Греція, Італія та Франція. Однак медики звертають увагу на нову тенденцію – вірус поступово поширюється на північ Європи, де раніше його виявляли значно рідше.
Зокрема, у Нідерландах цього року зареєстрували 59 випадків зараження, а в Бельгії – 15. Фахівці ECDC попереджають, що поширення інфекції на північ може продовжитися протягом наступних років.
Чим небезпечний вірус Західного Нілу та як захиститися
За даними медиків, приблизно 80% інфікованих не мають жодних симптомів. В інших випадках захворювання може супроводжуватися підвищенням температури та загальним погіршенням самопочуття.
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У важких випадках вірус здатний уражати нервову систему, спричиняти серйозні неврологічні ускладнення та призводити до смерті.
Основний шлях зараження – укуси інфікованих комарів. Тому європейські медики радять користуватися репелентами, носити закритий вільний одяг увечері та вночі, а також встановлювати москітні сітки на вікнах.
У ECDC наголошують, що таких заходів варто дотримуватися всім, хто проживає або подорожує в регіонах, де вже зафіксували циркуляцію вірусу.
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