В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней

В странах Европейского союза зафиксировали рекордное распространение вируса Западного Нила, который передаётся преимущественно через укусы комаров. В этом году заболели 1715 человек, из них 130 умерли. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пишет УНН.

Детали

Больше всего от инфекции пострадали Греция, Италия и Франция. Однако медики обращают внимание на новую тенденцию — вирус постепенно распространяется на север Европы, где ранее его выявляли значительно реже.

В частности, в Нидерландах в этом году зарегистрировали 59 случаев заражения, а в Бельгии — 15. Специалисты ECDC предупреждают, что распространение инфекции на север может продолжиться в течение следующих лет.

Чем опасен вирус Западного Нила и как защититься

По данным медиков, примерно 80% инфицированных не имеют никаких симптомов. В остальных случаях заболевание может сопровождаться повышением температуры и общим ухудшением самочувствия.

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В тяжёлых случаях вирус способен поражать нервную систему, вызывать серьёзные неврологические осложнения и приводить к смерти.

Основной путь заражения — укусы инфицированных комаров. Поэтому европейские медики советуют пользоваться репеллентами, носить закрытую свободную одежду вечером и ночью, а также устанавливать москитные сетки на окнах.

В ECDC подчёркивают, что таких мер стоит придерживаться всем, кто проживает или путешествует в регионах, где уже зафиксирована циркуляция вируса.

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