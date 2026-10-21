У столиці Греції стався вибух біля житлового будинку - є поранені

У столиці Греції Афінах біля входу до житлового будинку стався вибух, унаслідок якого дістали поранення двоє поліцейських та двоє цивільних. За попередніми даними, здетонував вибуховий пристрій, захований у рюкзаці. Про це повідомляє Kathimerini, пише УНН.

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За даними правоохоронців, виклику передував сигнал від управителя будинку, який повідомив на лінію 100 про підозрілу сумку біля входу, де, за його словами, перебували наркотики.

На місце прибули двоє поліцейських. Під час огляду здетонував вибуховий пристрій, захований у рюкзаці. За словами одного з патрульних, який дістав легкі поранення, у рюкзаці також виявили наркотичні речовини, таблетки та ваги.

Другий поліцейський перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, поранення отримали управитель будинку та ще один цивільний.

Слідчі зазначають, що наразі немає даних, які пов'язували б цей інцидент із терористичним актом.