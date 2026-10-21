В столице Греции произошёл взрыв возле жилого дома — есть пострадавшие

$45.080.0850.530.00
ukenru
Эксклюзив
16:45 • 3092 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
16:32 • 4334 просмотра
Завтра часть Украины будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
15:29 • 11313 просмотра
В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине
14:51 • 13514 просмотра
"Разрушительная сила" Эль-Ниньо может привести к рекордному повышению температуры в Тихом океане — ООН
13:59 • 15155 просмотра
рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль
13:45 • 19844 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины
Эксклюзив
13:29 • 13377 просмотра
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
13:17 • 10249 просмотра
В Нацбанке отреагировали на слухи об отставке Андрея Пышного
12:16 • 16883 просмотра
Fire Point получила государственную гарантию Дании на кредит в размере $113 млн
21 октября, 10:30 • 18890 просмотра
Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.8м/с
90%
759мм
Популярные новости
путин играет Трампом, отвлекая внимание от поддержки Украины, - сенатор-республиканец США Тиллис21 октября, 07:20 • 12835 просмотра
Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия МаскаVideo21 октября, 09:30 • 20046 просмотра
Уиткофф встретился с путиным в петербурге - первые заявления включают предложения по прекращению войны21 октября, 09:40 • 8508 просмотра
путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль21 октября, 10:58 • 11913 просмотра
В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа12:16 • 7502 просмотра
публикации
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
16:45 • 3110 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины13:45 • 19849 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 53536 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 60532 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море20 октября, 17:50 • 68050 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Осло
Норвегия
Иран
Реклама
УНН Lite
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ15:42 • 3374 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto15:11 • 5648 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания14:39 • 5708 просмотра
В Финском заливе нашли британский корабль, затонувший более 160 лет назадPhoto21 октября, 03:05 • 46678 просмотра
Рианна разозлилась из-за разглашения её музыкальных планов: A$AP Rocky рассказал о последствиях21 октября, 02:05 • 45304 просмотра
Актуальное
ChatGPT
Старлинк
Financial Times
The New York Times
НАСАМС

В столице Греции произошёл взрыв возле жилого дома — есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 2406 просмотра

В Афинах взорвалось устройство в рюкзаке возле жилого дома, ранив двух полицейских и двух гражданских лиц. Один правоохранитель находится в тяжёлом состоянии.

В столице Греции произошёл взрыв возле жилого дома — есть пострадавшие

В столице Греции Афинах у входа в жилой дом произошёл взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и двое гражданских лиц. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, спрятанное в рюкзаке. Об этом сообщает Kathimerini, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, вызову предшествовал сигнал от управляющего домом, который сообщил на линию 100 о подозрительной сумке у входа, где, по его словам, находились наркотики.

На место прибыли двое полицейских. Во время осмотра сдетонировало взрывное устройство, спрятанное в рюкзаке. По словам одного из патрульных, получившего лёгкие ранения, в рюкзаке также обнаружили наркотические вещества, таблетки и весы.

Второй полицейский находится в больнице в тяжёлом состоянии. Кроме того, ранения получили управляющий домом и ещё один гражданский.

Следователи отмечают, что в настоящее время нет данных, которые связывали бы этот инцидент с террористическим актом.

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Взрывы
Афины
Греция