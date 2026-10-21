В столице Греции произошёл взрыв возле жилого дома — есть пострадавшие

В столице Греции Афинах у входа в жилой дом произошёл взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и двое гражданских лиц. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство, спрятанное в рюкзаке. Об этом сообщает Kathimerini, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, вызову предшествовал сигнал от управляющего домом, который сообщил на линию 100 о подозрительной сумке у входа, где, по его словам, находились наркотики.

На место прибыли двое полицейских. Во время осмотра сдетонировало взрывное устройство, спрятанное в рюкзаке. По словам одного из патрульных, получившего лёгкие ранения, в рюкзаке также обнаружили наркотические вещества, таблетки и весы.

Второй полицейский находится в больнице в тяжёлом состоянии. Кроме того, ранения получили управляющий домом и ещё один гражданский.

Следователи отмечают, что в настоящее время нет данных, которые связывали бы этот инцидент с террористическим актом.