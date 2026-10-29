ЄС відмовився від ідеї надати Канаді статус асоційованого члена через заперечення Німеччини та Франції – Politico

Країни Європейського Союзу вирішили відмовитися від пропозиції надати Канаді статус "асоційованого члена" ЄС. Проти такого формулювання виступили кілька держав, зокрема Німеччина, Франція та Греція. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та проєкт спільної заяви ЄС і Канади, пише УНН.

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Ідею асоційованого членства Канади у вересні 2026 року висунула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Однак ця пропозиція стала несподіванкою для частини держав-членів Євросоюзу.

У попередньому проєкті декларації передбачалося, що Брюссель та Оттава до саміту 2027 року розроблять концепцію асоційованого членства Канади, яка мала поглибити економічну співпрацю та стратегічне партнерство.

ЄС пропонує Канаді інший формат співпраці

Після заперечень окремих країн формулювання змінили. Замість асоційованого членства в оновленому документі йдеться про створення "ще тіснішої асоціації" між Канадою та ЄС без набуття повноцінного членства.

Водночас, за інформацією Politico, Брюссель не відмовляється від планів суттєво розширити співпрацю з Оттавою в економічній сфері, питаннях безпеки та стратегічної автономії.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що для його країни важливі не формальні назви майбутніх відносин, а їхні практичні результати.

Гарна новина полягає в тому, що конкретні назви чи термінологія не мають значення. Важливо те, як це змінить життя канадців – наголосив Карні.

Оновлений текст спільної декларації підготували напередодні саміту ЄС–Канада в Монреалі. На момент публікації Politico документ ще потребував остаточного погодження.

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