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The Guardian
Financial Times

Лідери ЄС 26–27 листопада обговорять фінансування для України на 2027 рік та наступний бюджет Євросоюзу

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

На саміті 26–27 листопада лідери ЄС обговорять фінансування України на 2027 рік. Дефіцит оцінюють у 70 млрд євро.

Лідери ЄС 26–27 листопада обговорять фінансування для України на 2027 рік та наступний бюджет Євросоюзу
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

На спеціальному саміті, що відбудеться 26–27 листопада, європейські лідери спробують узгодити механізм фінансування потреб України на 2027 рік у розмірі 70 мільярдів євро, які наразі не забезпечені джерелами покриття. Про це повідомив представник ЄС, залучений до підготовки заходу, на саміті також обговорюватиметься наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У матеріалі зазначено, що Україні, яка з 2022 року протистоїть російському вторгненню, необхідна визначеність щодо того, як покрити дефіцит фінансування на наступний рік.

Україні треба від ЄС щонайменше 70 млрд євро, це реалістична сума - Зеленський16.10.26, 17:54 • 4214 переглядiв

Тим часом уряди країн ЄС мають узгодити бюджет блоку на 2028–2034 роки ще до кінця поточного року — перш ніж виборчі кампанії, що розгорнуться наступного року у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії та Словаччині, політизують це питання.

Фінансування України на 2026 рік уже забезпечене: близько 31 мільярда євро від ЄС очікують на виплату цього року — щойно Київ ухвалить узгоджені реформи. Ці кошти є частиною загальної суми в 45 мільярдів євро, передбаченої ЄС для України на поточний рік (14 мільярдів євро з яких уже було виплачено).

На 2027 рік ЄС також передбачив для України 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів), проте потреби України будуть значно вищими, оскільки війна з Росією затягується. Країни ЄС розраховували, що держави, які не входять до складу союзу — зокрема Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія та Велика Британія, — нададуть додаткові 45 мільярдів євро, розподілені на 2026 та 2027 роки.

ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21.10.26, 16:45 • 25619 переглядiв

Однак, за словами посадовців ЄС, не всі ці кошти вдалося залучити. Оскільки дефіцит фінансування України на 2027 рік наразі оцінюється приблизно в 70 мільярдів євро (навіть з урахуванням запланованого внеску ЄС), країнам Євросоюзу доведеться узгодити нову форму фінансування — можливо, ще один кредит.

Антоніна Туманова

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