Лідери ЄС 26–27 листопада обговорять фінансування для України на 2027 рік та наступний бюджет Євросоюзу

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На спеціальному саміті, що відбудеться 26–27 листопада, європейські лідери спробують узгодити механізм фінансування потреб України на 2027 рік у розмірі 70 мільярдів євро, які наразі не забезпечені джерелами покриття. Про це повідомив представник ЄС, залучений до підготовки заходу, на саміті також обговорюватиметься наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У матеріалі зазначено, що Україні, яка з 2022 року протистоїть російському вторгненню, необхідна визначеність щодо того, як покрити дефіцит фінансування на наступний рік.

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Тим часом уряди країн ЄС мають узгодити бюджет блоку на 2028–2034 роки ще до кінця поточного року — перш ніж виборчі кампанії, що розгорнуться наступного року у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії та Словаччині, політизують це питання.

Фінансування України на 2026 рік уже забезпечене: близько 31 мільярда євро від ЄС очікують на виплату цього року — щойно Київ ухвалить узгоджені реформи. Ці кошти є частиною загальної суми в 45 мільярдів євро, передбаченої ЄС для України на поточний рік (14 мільярдів євро з яких уже було виплачено).

На 2027 рік ЄС також передбачив для України 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів), проте потреби України будуть значно вищими, оскільки війна з Росією затягується. Країни ЄС розраховували, що держави, які не входять до складу союзу — зокрема Норвегія, Швейцарія, Канада, Японія та Велика Британія, — нададуть додаткові 45 мільярдів євро, розподілені на 2026 та 2027 роки.

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Однак, за словами посадовців ЄС, не всі ці кошти вдалося залучити. Оскільки дефіцит фінансування України на 2027 рік наразі оцінюється приблизно в 70 мільярдів євро (навіть з урахуванням запланованого внеску ЄС), країнам Євросоюзу доведеться узгодити нову форму фінансування — можливо, ще один кредит.