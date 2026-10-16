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Україні треба від ЄС щонайменше 70 млрд євро, це реалістична сума - Зеленський

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Зеленський заявив, що наступного року війна коштуватиме 155 млрд євро. Він попросив ЄС додатково виділити Україні 70 млрд на оборону й стійкість.

Україні треба від ЄС щонайменше 70 млрд євро, це реалістична сума - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн ЄС з проханням виділити Україні наступного року щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги на оборону, озброєння та зміцнення стійкості. Про це він заявив під час звернення до учасників саміту Європейської ради 16 жовтня, передає УНН.

Деталі

Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас - на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати росію

- йдеться в заяві Зеленського.

Також президент заявив, що Україні потрібна фінансова допомога, щоб виробляти більше дронів і зупинити російські штурми на фронті.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів посмішкою на питання, чи не вважає він, що до нього ставляться, як до "цапа-відбувайла" у проблемах США.

Євген Устименко

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