Україні треба від ЄС щонайменше 70 млрд євро, це реалістична сума - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн ЄС з проханням виділити Україні наступного року щонайменше 70 млрд євро додаткової допомоги на оборону, озброєння та зміцнення стійкості. Про це він заявив під час звернення до учасників саміту Європейської ради 16 жовтня, передає УНН.

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Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас - на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати росію - йдеться в заяві Зеленського.

Також президент заявив, що Україні потрібна фінансова допомога, щоб виробляти більше дронів і зупинити російські штурми на фронті.

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Президент України Володимир Зеленський відповів посмішкою на питання, чи не вважає він, що до нього ставляться, як до "цапа-відбувайла" у проблемах США.