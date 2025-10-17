Третье повышение налогообложения банков: в НБУ назвали главные риски инициативы
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что третье повышение налогообложения банков будет иметь серьезные негативные последствия. Он считает инициативу опасной, поскольку она подрывает доверие к налоговой системе.
Третье повышение налогообложения банков подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные негативные последствия не только для банков. Об этом в интервью Forbes Ukraine сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что Нацбанк поддержал введение экстраналога на прибыль банков в 2023 году как разовый исключительный шаг, и тогда это была сознательная позиция НБУ и банковского сообщества. В прошлом году регулятор выступил против повышенного налогообложения банков "учитывая возвращение банковского бизнеса к нормальности".
Сейчас мы вообще считаем эту инициативу опасной
По его словам, непропорциональная налоговая нагрузка – это путь к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов, уровень доверия к которому один из самых высоких в стране. При этом для банков, в отличие от других секторов, действует постоянная повышенная ставка налога на прибыль на уровне 25% вместо 18%.
На практике же они вообще уже дважды уплатили повышенный налог по ставке 50%, так что фактически обеспечивают треть уплаченных в бюджет налогов, или в 15 раз больше своей доли в ВВП. Это неприятный урок на будущее, что за прозрачность с тебя возьмут более высокие налоги
Издание указывает, что в Нацбанке считают завышенными ожидания относительно фискального эффекта от повышения налога, который правительство оценивает в 30 млрд грн, ведь, по расчетам регулятора, около 65% прибыли банковской системы приходится на государственные учреждения.
По убеждению Пышного, банки могут обеспечить в разы большие объемы финансирования бюджета на внутреннем долговом рынке без негативных последствий для экономики как от очередного введения повышенного налога.
Напомним
В НБУ оценивают, что в Украине сохраняется усиленный макроэкономический риск, в частности риск капитала и риск прибыльности. При этом снизились кредитный и валютный риски.
Кредитование в Украине стремительно растет: НБУ обнародовал детали15.10.25, 19:08 • 2686 просмотров