10:41 • 13479 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 25513 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 23167 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23554 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21310 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17952 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17302 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32328 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32381 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13756 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Кредитование в Украине стремительно растет: НБУ обнародовал детали

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Национальный банк Украины зафиксировал стабильный рост кредитования в корпоративном и розничном сегментах в сентябре 2025 года. Объем валовых кредитов бизнесу вырос на 17,8%, физическим лицам – на 24,7% в годовом измерении.

Кредитование в Украине стремительно растет: НБУ обнародовал детали

Национальный банк Украины зафиксировал стабильный рост кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Об этом свидетельствуют оперативные данные регулятора за сентябрь 2025 года. НБУ сообщил об этом в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Согласно статистике, объем валовых кредитов бизнесу в национальной валюте вырос на 17,8% в годовом исчислении, а кредитование физических лиц – на 24,7%. В то же время в общий показатель входят и неработающие кредиты, доля которых в банковском секторе в конце августа составила 25,3%.

Международные резервы Украины выросли до 46,5 млрд долларов в сентябре - НБУ07.10.25, 19:41 • 2966 просмотров

Поэтому, как отмечают в НБУ, более показательным является рост чистых кредитов: в сентябре 2025 года кредиты бизнесу выросли на 30,8%, а для населения – на 32,9% в годовом исчислении.

Регулятор отмечает, что банковская система Украины остается устойчивой и хорошо капитализированной, что позволяет и в дальнейшем активно расширять объемы кредитования и поддерживать экономическую активность в стране.

Банковская система стабильно работает после атаки врага, проблемы возникли только у одного крупного банка - НБУ10.10.25, 16:10 • 3267 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
Военное положение
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина