Кредитование в Украине стремительно растет: НБУ обнародовал детали
Киев • УНН
Национальный банк Украины зафиксировал стабильный рост кредитования в корпоративном и розничном сегментах в сентябре 2025 года. Объем валовых кредитов бизнесу вырос на 17,8%, физическим лицам – на 24,7% в годовом измерении.
Подробности
Согласно статистике, объем валовых кредитов бизнесу в национальной валюте вырос на 17,8% в годовом исчислении, а кредитование физических лиц – на 24,7%. В то же время в общий показатель входят и неработающие кредиты, доля которых в банковском секторе в конце августа составила 25,3%.
Поэтому, как отмечают в НБУ, более показательным является рост чистых кредитов: в сентябре 2025 года кредиты бизнесу выросли на 30,8%, а для населения – на 32,9% в годовом исчислении.
Регулятор отмечает, что банковская система Украины остается устойчивой и хорошо капитализированной, что позволяет и в дальнейшем активно расширять объемы кредитования и поддерживать экономическую активность в стране.
