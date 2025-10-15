Кредитування в Україні стрімко зростає: НБУ оприлюднив деталі
Національний банк України зафіксував стабільне зростання кредитування у корпоративному та роздрібному сегментах у вересні 2025 року. Обсяг валових кредитів бізнесу зріс на 17,8%, фізичних осіб – на 24,7% у річному вимірі.
Національний банк України зафіксував стабільне зростання кредитування як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Про це свідчать оперативні дані регулятора за вересень 2025 року. НБУ повідомив про це в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Згідно зі статистикою, обсяг валових кредитів бізнесу в національній валюті зріс на 17,8% у річному вимірі, а кредитування фізичних осіб – на 24,7%. Водночас у загальний показник входять і непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі наприкінці серпня становила 25,3%.
Тому, як зазначають у НБУ, більш показовим є зростання чистих кредитів: у вересні 2025 року кредити бізнесу зросли на 30,8%, а для населення – на 32,9% у річному вимірі.
Регулятор наголошує, що банківська система України залишається стійкою та добре капіталізованою, що дозволяє й надалі активно розширювати обсяги кредитування та підтримувати економічну активність у країні.
