13479 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25514 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23167 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23554 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21310 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17952 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17302 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32328 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32381 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13756 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Кредитування в Україні стрімко зростає: НБУ оприлюднив деталі

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Національний банк України зафіксував стабільне зростання кредитування у корпоративному та роздрібному сегментах у вересні 2025 року. Обсяг валових кредитів бізнесу зріс на 17,8%, фізичних осіб – на 24,7% у річному вимірі.

Кредитування в Україні стрімко зростає: НБУ оприлюднив деталі

Національний банк України зафіксував стабільне зростання кредитування як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Про це свідчать оперативні дані регулятора за вересень 2025 року. НБУ повідомив про це в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Згідно зі статистикою, обсяг валових кредитів бізнесу в національній валюті зріс на 17,8% у річному вимірі, а кредитування фізичних осіб – на 24,7%. Водночас у загальний показник входять і непрацюючі кредити, частка яких у банківському секторі наприкінці серпня становила 25,3%.

Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ07.10.25, 19:41 • 2966 переглядiв

Тому, як зазначають у НБУ, більш показовим є зростання чистих кредитів: у вересні 2025 року кредити бізнесу зросли на 30,8%, а для населення – на 32,9% у річному вимірі.

Регулятор наголошує, що банківська система України залишається стійкою та добре капіталізованою, що дозволяє й надалі активно розширювати обсяги кредитування та підтримувати економічну активність у країні.

Банківська система стабільно працює після атаки ворога, проблеми виникли лише в одного великого банку - НБУ10.10.25, 16:10 • 3267 переглядiв

Степан Гафтко

