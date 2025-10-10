Банківська система стабільно працює після атаки ворога, проблеми виникли лише в одного великого банку - НБУ
Банківська система України функціонує стабільно, попри відсутність енергопостачання в низці областей. Мережа POWER BANKING працює відповідно до протоколів, забезпечуючи доступ до банківських послуг.
Банківська система функціонує стабільно. Як повідомили у НБУ, об’єднана мережа банківських відділень POWER BANKING працює відповідно до протоколів, передає УНН.
Контекст
Після чергової масованої атаки ворога на енергосистему України частково відсутнє енергопостачання в низці областей, зокрема Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській та місті Києві.
Деталі
Як повідомили у НБУ, в цілому банківська система функціонує стабільно як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом. Зокрема, здійснюються безготівкові розрахунки, функціонують мобільні застосунки банків, мережі банкоматів і POS-терміналів.
Відділення мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Наразі це майже 2400 відділень у понад 370 населених пунктах України – фактично кожне друге банківське відділення в країні. Тож, попри екстрені відключення електроживлення, громадяни мають доступ до своїх коштів та можуть і далі отримувати банківські послуги
Додамо
Національний банк також працює в штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ. Забезпечена постійна комунікація з банками щодо роботи мережі POWER BANKING, а також безперебійного функціонування платіжної та фінансової інфраструктури.
Проблеми виникли лише в одного великого банку через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Водночас команда цього банку вже вирішує це питання, резюмували в НБУ.
