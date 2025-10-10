$41.400.09
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
12:07 • 5310 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53 • 17588 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 23464 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 15680 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 17431 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 17576 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25530 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 45257 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35777 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Банківська система стабільно працює після атаки ворога, проблеми виникли лише в одного великого банку - НБУ

Київ • УНН

Банківська система України функціонує стабільно, попри відсутність енергопостачання в низці областей. Мережа POWER BANKING працює відповідно до протоколів, забезпечуючи доступ до банківських послуг.

Банківська система стабільно працює після атаки ворога, проблеми виникли лише в одного великого банку - НБУ

Банківська система функціонує стабільно. Як повідомили у НБУ, об’єднана мережа банківських відділень POWER BANKING працює відповідно до протоколів, передає УНН.

Контекст

Після чергової масованої атаки ворога на енергосистему України частково відсутнє енергопостачання в низці областей, зокрема Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській та місті Києві.

Деталі

Як повідомили у НБУ, в цілому банківська система функціонує стабільно як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом. Зокрема, здійснюються безготівкові розрахунки, функціонують мобільні застосунки банків, мережі банкоматів і POS-терміналів.

Відділення мережі POWER BANKING забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Наразі це майже 2400 відділень у понад 370 населених пунктах України – фактично кожне друге банківське відділення в країні. Тож, попри екстрені відключення електроживлення, громадяни мають доступ до своїх коштів та можуть і далі отримувати банківські послуги 

- зазначено у повідомленні.

Додамо

Національний банк також працює в штатному режимі, зокрема всі інформаційні та платіжні системи НБУ. Забезпечена постійна комунікація з банками щодо роботи мережі POWER BANKING, а також безперебійного функціонування платіжної та фінансової інфраструктури.

Проблеми виникли лише в одного великого банку через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Водночас команда цього банку вже вирішує це питання, резюмували в НБУ.

Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго10.10.25, 15:07 • 5312 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Національний банк України
Чернігівська область
Україна
Київ