Банковская система стабильно работает после атаки врага, проблемы возникли только у одного крупного банка - НБУ
Банковская система Украины функционирует стабильно, несмотря на отсутствие энергоснабжения в ряде областей. Сеть POWER BANKING работает в соответствии с протоколами, обеспечивая доступ к банковским услугам.
Банковская система функционирует стабильно. Как сообщили в НБУ, объединенная сеть банковских отделений POWER BANKING работает в соответствии с протоколами, передает УНН.
После очередной массированной атаки врага на энергосистему Украины частично отсутствует энергоснабжение в ряде областей, в частности Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и городе Киеве.
Как сообщили в НБУ, в целом банковская система функционирует стабильно как в наиболее пострадавших регионах, так и по стране в целом. В частности, осуществляются безналичные расчеты, функционируют мобильные приложения банков, сети банкоматов и POS-терминалов.
Отделения сети POWER BANKING обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных средств и дополнительным персоналом. Сейчас это почти 2400 отделений в более чем 370 населенных пунктах Украины – фактически каждое второе банковское отделение в стране. Поэтому, несмотря на экстренные отключения электропитания, граждане имеют доступ к своим средствам и могут и дальше получать банковские услуги
Национальный банк также работает в штатном режиме, в частности все информационные и платежные системы НБУ. Обеспечена постоянная коммуникация с банками относительно работы сети POWER BANKING, а также бесперебойного функционирования платежной и финансовой инфраструктуры.
Проблемы возникли только у одного крупного банка из-за сбоя в партнерской онлайн-инфраструктуре. В то же время команда этого банка уже решает этот вопрос, резюмировали в НБУ.
