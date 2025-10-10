$41.400.09
12:07 • 3978 просмотра
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10:53 • 16056 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 22179 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 15030 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 16985 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17377 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25408 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45173 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 42294 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42292 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Эксклюзивы
Банковская система стабильно работает после атаки врага, проблемы возникли только у одного крупного банка - НБУ

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Банковская система Украины функционирует стабильно, несмотря на отсутствие энергоснабжения в ряде областей. Сеть POWER BANKING работает в соответствии с протоколами, обеспечивая доступ к банковским услугам.

Банковская система стабильно работает после атаки врага, проблемы возникли только у одного крупного банка - НБУ

Банковская система функционирует стабильно. Как сообщили в НБУ, объединенная сеть банковских отделений POWER BANKING работает в соответствии с протоколами, передает УНН.

Контекст

После очередной массированной атаки врага на энергосистему Украины частично отсутствует энергоснабжение в ряде областей, в частности Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и городе Киеве.

Подробности

Как сообщили в НБУ, в целом банковская система функционирует стабильно как в наиболее пострадавших регионах, так и по стране в целом. В частности, осуществляются безналичные расчеты, функционируют мобильные приложения банков, сети банкоматов и POS-терминалов.

Отделения сети POWER BANKING обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных средств и дополнительным персоналом. Сейчас это почти 2400 отделений в более чем 370 населенных пунктах Украины – фактически каждое второе банковское отделение в стране. Поэтому, несмотря на экстренные отключения электропитания, граждане имеют доступ к своим средствам и могут и дальше получать банковские услуги 

- указано в сообщении.

Добавим

Национальный банк также работает в штатном режиме, в частности все информационные и платежные системы НБУ. Обеспечена постоянная коммуникация с банками относительно работы сети POWER BANKING, а также бесперебойного функционирования платежной и финансовой инфраструктуры.

Проблемы возникли только у одного крупного банка из-за сбоя в партнерской онлайн-инфраструктуре. В то же время команда этого банка уже решает этот вопрос, резюмировали в НБУ.

Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго10.10.25, 15:07 • 3980 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Национальный банк Украины
Черниговская область
Украина
Киев