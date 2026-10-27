Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг

Проблема налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов требует решения не только на будущее, но и в отношении уже открытых налоговых и уголовных производств. Урегулировать противоречия может обобщающая налоговая консультация (ОНК) Министерства финансов Украины. Поскольку ОНК не является нормативно-правовым актом и не создает новых налоговых норм, а разъясняет порядок применения действующего законодательства, ее выводы будут учитываться и при рассмотрении споров, возникших ранее. Такой подход уже использовался Минфином для устранения неоднозначностей в налоговом законодательстве, пишет УНН.

Авиакомпании столкнулись с проблемами из-за нового толкования лизинга самолетов и вертолетов

С 2024 года Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности начали переквалифицировать лизинговые платежи украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов в роялти. Это привело к налоговым претензиям и уголовным производствам в отношении как минимум пяти украинских авиаперевозчиков.

Ключевое противоречие заключается в правовой квалификации таких операций. Авиакомпании выплачивают иностранным владельцам воздушных судов арендную или лизинговую плату за пользование самолетами. В то же время в БЭБ трактуют операции как аренду не воздушного транспорта, а оборудования и рассматривают такие платежи как роялти, что предусматривает иной порядок их налогообложения.

При этом соответствующие положения Налогового кодекса и международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения действовали и до 2024 года. Законодательных изменений, которые бы непосредственно устанавливали новый порядок налогообложения таких операций, не было. В то же время авиакомпании успешно проходят налоговые проверки и, по данным Государственной налоговой службы, претензию относительно авиализинга имел лишь один перевозчик.

Представители авиаг отрасли указывают, что авиализинг является мировой практикой и ни одна страна не трактует его как роялти. Для отрасли это противоречие носит системный характер, поскольку более 80% воздушных судов украинских коммерческих авиаперевозчиков находятся в лизинге. Соответственно, неоднозначное толкование таких платежей создает риски для подавляющего большинства авиакомпаний.

Ситуацию осложняет то, что из-за полномасштабного вторжения россии украинское воздушное пространство остается закрытым для гражданских полетов, а отечественные авиакомпании вынуждены вести деятельность за рубежом для того, чтобы сохранить свой флот и персонал. Несмотря на это, в течение 2022–2025 годов предприятия авиаг отрасли уплатили в украинский бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов.

Дополнительное давление при таких обстоятельствах создает риски потери ликвидности, сокращения деятельности и даже прекращения работы отдельных авиаперевозчиков.

Для урегулирования ситуации они обратились в Министерство финансов Украины, которое как регулятор может поставить точку в разночтениях законодательства. Минфин согласился разработать обобщающую налоговую консультацию (ОНК), чтобы решить проблему. В настоящее время Украинская авиатранспортная ассоциация создала рабочую группу для подготовки конкретных примеров некорректного толкования операций по лизингу и разработки проекта обобщающей налоговой консультации, который планирует передать на рассмотрение министерства.

Устранение неоднозначного толкования законодательства на будущее не решит проблему полностью. Ведь претензии контролирующих органов охватывают предыдущие налоговые периоды. Именно поэтому представители авиаг отрасли настаивают на необходимости комплексного урегулирования ситуации, которое позволит не только предотвратить новые споры, но и создаст правовые основания для решения уже существующих.

ОНК Минфина может поставить точку в противоречиях относительно авиализинга

Следует понимать, что ОНК не устанавливает новых правил налогообложения, а разъясняет, как правильно применять уже действующие положения законодательства.

В соответствии с пунктом 52.6 статьи 52 Налогового кодекса Украины Министерство финансов анализирует обстоятельства, свидетельствующие о неоднозначности применения отдельных норм законодательства, и утверждает обобщающие налоговые консультации. При этом Порядок предоставления ОНК, утвержденный приказом Минфина от 27 сентября 2017 года №811, прямо определяет, что такие консультации "не являются нормативно-правовыми актами".

Это принципиальное юридическое отличие. Нормативно-правовой акт может устанавливать новые правила поведения, изменять права и обязанности участников правоотношений. В свою очередь, ОНК лишь разъясняет порядок применения уже существующих законодательных положений, а не создает новые налоговые нормы.

Именно эта особенность создает юридические основания для учета выводов ОНК при рассмотрении споров, возникших до ее утверждения.

Почему ОНК может применяться к уже существующим налоговым спорам

Вопрос применения ОНК к предыдущим налоговым периодам непосредственно связан с ее правовой природой.

Поскольку ОНК не является нормативно-правовым актом, к ней нельзя механически применять правила, касающиеся вступления в силу новых законодательных норм. Она не изменяет правовое регулирование, а разъясняет содержание положений, действовавших ранее.

Поэтому, если Минфин определяет правильный порядок применения нормы Налогового кодекса, остававшейся неизменной на протяжении многих лет, соответствующее разъяснение может использоваться для оценки операций, осуществленных в этот период.

В то же время следует учитывать, что ОНК не имеет автоматического обратного действия. Однако ее выводы могут быть использованы в качестве аргумента в уже существующих спорах, если они касаются тех же норм законодательства, которые действовали на момент осуществления соответствующих операций.

В противном случае возникает правовое противоречие, поскольку одинаковые операции, осуществленные при неизменном законодательстве, получают различную налоговую квалификацию лишь в зависимости от того, когда Минфин опубликовал свое разъяснение.

Особое значение это приобретает в случае авиализинга, поскольку налоговые претензии к авиакомпаниям касаются именно прошлых периодов.

Если будущая ОНК подтвердит определенный порядок налогообложения лизинговых платежей на основании норм, действовавших на протяжении десятилетий, ее выводы должны учитываться при рассмотрении соответствующих споров.

Минфин уже использовал ОНК для устранения противоречий в отношении действующих норм

Практика Министерства финансов свидетельствует о том, что обобщающие налоговые консультации неоднократно использовались для урегулирования неоднозначностей, возникших при применении законодательства.

В частности, приказом от 19 января 2021 года №22 Минфин утвердил ОНК по применению отдельных положений Налогового кодекса к финансовым учреждениям и компаниям, осуществляющим исключительно лизинговую деятельность.

Целью консультации было устранение различного толкования соответствующих положений налогового законодательства. То есть Минфин разъяснял нормы, которые уже действовали и применялись на практике, а не устанавливал новые правила налогообложения.

Другой пример — приказ Минфина от 3 августа 2018 года №673, которым были утверждены четыре обобщающие налоговые консультации по вопросам НДС. Они касались, в частности, налогообложения операций постоянных представительств нерезидентов, документального подтверждения уничтожения основных средств и передачи имущества в финансовый лизинг. Минфин сформировал единый подход к применению действующих норм вместо ранее предоставленных противоречивых разъяснений.

Аналогичный механизм был использован в приказе Минфина от 12 января 2022 года №7 по отдельным вопросам учета налогоплательщиков. Основанием для подготовки консультации стала неоднозначность применения законодательства, изменения в которое были приняты еще в 2014 году, создававшая предпосылки для налоговых споров.

Приведённые примеры подтверждают, что Минфин имеет практику устранения противоречий в применении действующего законодательства без внесения изменений в сам Налоговый кодекс. Эти решения демонстрируют возможность пересмотра подходов контролирующих органов к правоотношениям, которые уже существовали на момент утверждения этих консультаций.

Для украинских авиакомпаний принципиально важно, чтобы будущая обобщающая налоговая консультация не ограничивалась определением порядка налогообложения лизинговых платежей на будущее. Ведь в таком случае она предотвратит возникновение новых споров, но не решит проблему уже произведённых налоговых доначислений и открытых уголовных производств.

Безусловно, сама по себе УНК не отменяет налоговых уведомлений-решений и не прекращает расследование уголовных производств. Однако она будет весомым правовым аргументом при административном или судебном обжаловании доначислений, а также оценке обоснованности претензий правоохранительных органов. Особенно если Минфин прямо определит, что изложенный в консультации подход вытекает из положений Налогового кодекса и международных договоров, действовавших и в предыдущие налоговые периоды.

Важно также, чтобы консультация содержала чёткую позицию относительно применения международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения. Представители авиационной отрасли подчёркивают, что именно комплексное решение проблемы позволит восстановить правовую определённость для украинских авиакомпаний, снизить риски дальнейших налоговых претензий и создать условия для сохранения отрасли, которая продолжает работать и наполнять государственный бюджет несмотря на войну и закрытое воздушное пространство Украины.