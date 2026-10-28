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Украина получила более $400 млн от партнеров - куда пойдут деньги

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Средства от Японии и Всемирного банка уже поступили в государственный бюджет. Общее финансирование проекта THRIVE достигло $701,7 млн.

Украина получила более $400 млн от партнеров - куда пойдут деньги

Украина получила 404,5 млн долларов от Японии и Всемирного банка в рамках проекта THRIVE. Об этом 28 октября сообщили Премьер-министр Сергей Корецкий и в Минфине, пишет УНН.

Украина привлекла еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка в рамках проекта THRIVE на развитие системы здравоохранения. Средства уже поступили в государственный бюджет

- написал Корецкий в соцсетях.

В Минфине подтвердили, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 404,5 млн долларов от Всемирного банка в рамках реализации системного проекта "Трансформация здравоохранения посредством реформ и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

$304,5 млн привлечено благодаря финансовой поддержке правительства Японии (через Целевой фонд ADVANCE Ukraine), еще $100 млн — в форме кредита от Международной ассоциации развития (в рамках программы SPUR).

Проект THRIVE направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг (оптимизация сети больниц, внедрение современных методов оплаты медицинских услуг и усиление институциональной способности НСЗУ). Всего Украина уже получила $701,7 млн в рамках проекта.

Этот проект реализуется по механизму "Программа кредитования с привязкой к результатам" (Program-for-Results), где выплаты непосредственно зависят от достижения определенных индикаторов. Текущий транш предоставлен за успешное выполнение Украиной ряда ключевых реформационных показателей, среди которых:

  • увеличение количества пациентов с диагнозом «гипертензия», получивших рецепты от семейного врача по программе «Доступные лекарства»;
    • увеличение количества родов и стационарных хирургических операций, проведенных в больницах со значительным объемом предоставления медицинских услуг;
      • увеличение количества медицинских учреждений, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которые отчитываются о наличии устройств солнечной энергетики;
        • увеличение процента выплат НСЗУ больницам на основе диагностически связанных групп (ДСГ);
          • увеличение доли учреждений первичной медицинской помощи, получающих оплату за достижение ключевых показателей эффективности.

            Министерство здравоохранения Украины выступает главным исполнителем, ответственным за реализацию этого проекта. 

            Марченко: Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств12.10.26, 14:25 • 4203 просмотра

            Юлия Шрамко

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