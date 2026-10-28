Украина получила более $400 млн от партнеров - куда пойдут деньги

Украина получила 404,5 млн долларов от Японии и Всемирного банка в рамках проекта THRIVE. Об этом 28 октября сообщили Премьер-министр Сергей Корецкий и в Минфине, пишет УНН.

Украина привлекла еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка в рамках проекта THRIVE на развитие системы здравоохранения. Средства уже поступили в государственный бюджет - написал Корецкий в соцсетях.

В Минфине подтвердили, что в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 404,5 млн долларов от Всемирного банка в рамках реализации системного проекта "Трансформация здравоохранения посредством реформ и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

$304,5 млн привлечено благодаря финансовой поддержке правительства Японии (через Целевой фонд ADVANCE Ukraine), еще $100 млн — в форме кредита от Международной ассоциации развития (в рамках программы SPUR).

Проект THRIVE направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг (оптимизация сети больниц, внедрение современных методов оплаты медицинских услуг и усиление институциональной способности НСЗУ). Всего Украина уже получила $701,7 млн в рамках проекта.

Этот проект реализуется по механизму "Программа кредитования с привязкой к результатам" (Program-for-Results), где выплаты непосредственно зависят от достижения определенных индикаторов. Текущий транш предоставлен за успешное выполнение Украиной ряда ключевых реформационных показателей, среди которых:

увеличение количества пациентов с диагнозом «гипертензия», получивших рецепты от семейного врача по программе «Доступные лекарства»;

увеличение количества родов и стационарных хирургических операций, проведенных в больницах со значительным объемом предоставления медицинских услуг;

увеличение количества медицинских учреждений, законтрактованных Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которые отчитываются о наличии устройств солнечной энергетики;

увеличение процента выплат НСЗУ больницам на основе диагностически связанных групп (ДСГ);

увеличение доли учреждений первичной медицинской помощи, получающих оплату за достижение ключевых показателей эффективности.

Министерство здравоохранения Украины выступает главным исполнителем, ответственным за реализацию этого проекта.

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