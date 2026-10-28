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Україна отримала понад $400 млн від партнерів - куди підуть гроші

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Кошти від Японії та Світового банку вже надійшли до держбюджету. Загальне фінансування проєкту THRIVE сягнуло $701,7 млн.

Україна отримала понад $400 млн від партнерів - куди підуть гроші

Україна отримала 404,5 млн доларів від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE. Про це повідомили 28 жовтня Прем'єр-міністр Сергій Корецький та у Мінфіні, пише УНН.

Україна залучила ще $404,5 млн від Японії та Світового банку в межах проєкту THRIVE на розвиток системи охорони здоров’я. Кошти вже надійшли до державного бюджету

- написав Корецький у соцмережах.

У Мінфіні підтвердили, що до загального фонду державного бюджету України надійшло 404,5 млн доларів від Світового банку в межах реалізації системного проєкту "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

$304,5 млн залучено завдяки фінансовій підтримці уряду Японії (через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine), ще $100 млн — у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку (у межах програми SPUR).

Проєкт THRIVE спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг (оптимізація мережі лікарень, запровадження сучасних методів оплати медичних послуг та посилення інституційної спроможності НСЗУ). Загалом Україна вже отримала $701,7 млн у межах проєкту.

Цей проєкт впроваджується за механізмом "Програма кредитування з прив'язкою до результатів" (Program-for-Results), де виплати безпосередньо залежать від досягнення визначених індикаторів. Поточний транш надано за успішне виконання Україною низки ключових реформаційних показників, серед яких:

  • збільшення кількості пацієнтів із діагнозом «гіпертензія», які отримали рецепти від сімейного лікаря за програмою «Доступні ліки»;
    • збільшення кількості пологів та стаціонарних хірургічних операцій, проведених у лікарнях із значним обсягом надання медичних послуг;
      • збільшення кількості медичних закладів, законтрактованих Національною службою здоров'я України (НСЗУ), які звітують про наявність пристроїв сонячної енергетики;
        • збільшення відсотка виплат НСЗУ лікарням на основі діагностично-споріднених груп (ДСГ);
          • збільшення частки закладів первинної медичної допомоги, які отримують оплату за досягнення ключових показників ефективності.

            Міністерство охорони здоров’я України виступає головним виконавцем, відповідальним за реалізацію цього проєкту. 

            Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань12.10.26, 14:25 • 4207 переглядiв

            Юлія Шрамко

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