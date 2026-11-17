Бюджет-2027 не успеют принять в ноябре - нардеп
Киев • УНН
Рассмотрение бюджета на 2027 год перенесут из-за согласования с МВФ и партнёрами. Финальное голосование ожидается 7–10 декабря.
Принятие Государственного бюджета Украины на 2027 год, как ожидается, отложат на более поздний срок, чем планировалось. Об этом сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк 17 ноября в соцсетях, пишет УНН.
Бюджет на 2027 год на ближайшей пленарной неделе (23–26 ноября) рассматриваться не будет
В чем причина
"Не успевают подготовить. Нужно больше времени для согласования с МВФ и другими партнерами", — отметил Железняк.
Когда ожидают голосования
"Вероятно, его уже окончательно примут на предпоследней пленарной неделе года, 7–10 декабря", — указал нардеп.
Основные показатели Бюджета-2027 к первому чтению
По данным Минфина, предусматривается:
- 5 трлн 648 млрд грн — доходы бюджета (+452,1 млрд грн, или на 8,7% к 2026 году);
- 7 трлн 272 млрд грн — расходы бюджета (+864,9 млрд грн, или на 13,5% к 2026 году);
- 4 трлн 885 млрд грн — на безопасность и оборону. Это 43,8% прогнозного ВВП и на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями;
- 540,3 млрд грн — на социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики, что на 72,6 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.
"Правительство продолжает активные переговоры с международными партнерами относительно источников финансирования бюджета. Внешняя помощь критически важна для обеспечения социальных и гуманитарных расходов, а ее получение напрямую зависит от принятия законов и проведения реформ", — указали в Минфине.
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Государственный бюджет Украины на 2027 год 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении.
Как ранее объяснял нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, после голосования ВР по проекту Государственного бюджета на 2027 год его должны были передать правительству, а второе чтение и финальное голосование ранее планировались на 23–26 ноября.