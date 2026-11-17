Принятие Государственного бюджета Украины на 2027 год, как ожидается, отложат на более поздний срок, чем планировалось. Об этом сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк 17 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Бюджет на 2027 год на ближайшей пленарной неделе (23–26 ноября) рассматриваться не будет — отметил Железняк.

В чем причина

"Не успевают подготовить. Нужно больше времени для согласования с МВФ и другими партнерами", — отметил Железняк.

Когда ожидают голосования

"Вероятно, его уже окончательно примут на предпоследней пленарной неделе года, 7–10 декабря", — указал нардеп.

Основные показатели Бюджета-2027 к первому чтению

По данным Минфина, предусматривается:

5 трлн 648 млрд грн — доходы бюджета (+452,1 млрд грн, или на 8,7% к 2026 году);

7 трлн 272 млрд грн — расходы бюджета (+864,9 млрд грн, или на 13,5% к 2026 году);

4 трлн 885 млрд грн — на безопасность и оборону. Это 43,8% прогнозного ВВП и на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями;

540,3 млрд грн — на социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики, что на 72,6 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Budget-2027_website111.pdf Что предусматривает Государственный бюджет на 2027 год. Источник: Министерство финансов.

"Правительство продолжает активные переговоры с международными партнерами относительно источников финансирования бюджета. Внешняя помощь критически важна для обеспечения социальных и гуманитарных расходов, а ее получение напрямую зависит от принятия законов и проведения реформ", — указали в Минфине.

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Государственный бюджет Украины на 2027 год 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении.

Как ранее объяснял нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, после голосования ВР по проекту Государственного бюджета на 2027 год его должны были передать правительству, а второе чтение и финальное голосование ранее планировались на 23–26 ноября.