Бюджет-2027 не встигнуть ухвалити у листопаді - нардеп
Київ • УНН
Розгляд Бюджету на 2027 рік перенесуть через погодження з МВФ і партнерами. Фінальне голосування очікують 7–10 грудня.
Ухвалення Державного бюджету України на 2027 рік, як очікується, відтермінують на пізніший від планованого час. Про це повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк 17 листопада у соцмережах, пише УНН.
Бюджет на 2027 рік на найближчому пленарному тижні (23-26 листопада) розглянутий не буде
У чому причина
"Не встигають підготувати. Потрібно більше часу для погодження з МВФ та іншими партнерами", - зазначив Железняк.
Коли очікують голосування
"Імовірно, його вже остаточно приймуть у передостанній пленарний тиждень року, 07-10 грудня", - вказав нардеп.
Основні показники Бюджету-2027 до першого читання
За даними Мінфіну, передбачається:
- 5 трлн 648 млрд грн — доходи бюджету (+452,1 млрд грн, або на 8,7% до 2026 року);
- 7 трлн 272 млрд грн — видатки бюджету (+864,9 млрд грн, або на 13,5% до 2026 року);
- 4 трлн 885 млрд грн — на безпеку і оборону. Це 43,8% прогнозного ВВП та на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами;
- 540,3 млрд грн — на соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики, що на 72,6 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
"Уряд продовжує активні перемовини з міжнародними партнерами щодо джерел фінансування бюджету. Зовнішня допомога критично важлива для забезпечення соціальних і гуманітарних видатків, а її отримання напряму залежить від ухвалення законів і проведення реформ", - вказали у Мінфіні.
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Державний бюджет України на 2027 рік 28 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні.
Як пояснював раніше нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, після голосування ВР проєкту Держбюджету на 2027 рік його мали передати уряду і друге читання і фінальне голосування раніше планувалося 23-26 листопада.