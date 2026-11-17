Ухвалення Державного бюджету України на 2027 рік, як очікується, відтермінують на пізніший від планованого час. Про це повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк 17 листопада у соцмережах, пише УНН.

Бюджет на 2027 рік на найближчому пленарному тижні (23-26 листопада) розглянутий не буде - зазначив Железняк.

У чому причина

"Не встигають підготувати. Потрібно більше часу для погодження з МВФ та іншими партнерами", - зазначив Железняк.

Коли очікують голосування

"Імовірно, його вже остаточно приймуть у передостанній пленарний тиждень року, 07-10 грудня", - вказав нардеп.

Основні показники Бюджету-2027 до першого читання

За даними Мінфіну, передбачається:

5 трлн 648 млрд грн — доходи бюджету (+452,1 млрд грн, або на 8,7% до 2026 року);

7 трлн 272 млрд грн — видатки бюджету (+864,9 млрд грн, або на 13,5% до 2026 року);

4 трлн 885 млрд грн — на безпеку і оборону. Це 43,8% прогнозного ВВП та на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами;

540,3 млрд грн — на соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики, що на 72,6 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Budget-2027_website111.pdf Що передбачає Державний бюджет на 2027 рік. Джерело: Міністерство фінансів.

"Уряд продовжує активні перемовини з міжнародними партнерами щодо джерел фінансування бюджету. Зовнішня допомога критично важлива для забезпечення соціальних і гуманітарних видатків, а її отримання напряму залежить від ухвалення законів і проведення реформ", - вказали у Мінфіні.

МВФ після місії в Україні продовжить переговори онлайн: угоди поки немає, на кону $1,6 млрд

Державний бюджет України на 2027 рік 28 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні.

Як пояснював раніше нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, після голосування ВР проєкту Держбюджету на 2027 рік його мали передати уряду і друге читання і фінальне голосування раніше планувалося 23-26 листопада.