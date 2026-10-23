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Украина привлекла международного советника для продажи Укргазбанка и Сенс Банка — чем известна компания

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Минфин привлёк Rothschild & Co и FinPoint для подготовки продажи пакетов акций Укргазбанка и Сенс Банка. Владельцы банков пока не меняются.

Украина привлекла международного советника для продажи Укргазбанка и Сенс Банка — чем известна компания
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Министерство финансов Украины, АБ «Укргазбанк», АО «Сенс Банк» и N. M. Rothschild & Sons Limited, входящая в группу Rothschild & Co, подписали трехсторонние договоры об оказании услуг финансового советника по подготовке к продаже государственных пакетов акций двух банков, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

Как сообщили в ведомстве, Rothschild & Co была выбрана по результатам конкурсного отбора. Группа имеет многолетний опыт консультирования правительств и государственных компаний, участия в приватизационных проектах и сопровождения международных сделок по слиянию и поглощению. Rothschild & Co будет оказывать услуги в консорциуме с FinPoint, украинской инвестиционно-банковской компанией.

В соответствии с договорами советник будет предоставлять комплексные финансовые консультации, в частности:

  • скоординирует анализ деятельности банков (due diligence), в том числе для определения стартовой цены продажи;
    • подготовит информацию о банках для потенциальных инвесторов;
      • представит банки на международном рынке и будет привлекать инвесторов;
        • будет способствовать организации конкурса по продаже пакетов акций.

          Привлечение финансового советника является одним из ключевых этапов подготовки к приватизации, предусмотренных Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков».

          «Привлечение международного финансового советника — важный шаг в реализации стратегии сокращения государственной доли в банковском секторе. Наша задача — обеспечить прозрачный, конкурентный процесс продажи государственных пакетов акций «Укргазбанка» и «Сенс Банка», привлечь стратегических инвесторов и создать условия для дальнейшего развития этих учреждений», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

          Подписание договоров с финансовым советником является шагом в подготовке к приватизации и не означает смены владельца банков. Укргазбанк и Сенс Банк работают в обычном режиме, выполняют обязательства перед клиентами, в частности по депозитам, и обеспечивают непрерывность банковских услуг. О следующих шагах подготовки к приватизации банки будут информировать на своих официальных сайтах.

          Справка

          N. M. Rothschild & Sons Limited — компания группы Rothschild & Co, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, с главным офисом в Лондоне. Специализируется на финансовом консультировании, корпоративных финансах и сопровождении сделок по слиянию и поглощению (M&A).

          Напомним, 1 октября 2025 года Правительством принято распоряжение о подготовке к продаже государственных пакетов акций «Сенс Банка» и «Укргазбанка», 29 октября 2025 года утвержден Порядок привлечения советника по продаже пакетов акций банков государственного сектора, 31 марта 2026 года Минфин объявил конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций двух банков. Также Правительство создало комиссию по продаже государственных пакетов акций в банках.

          Антонина Туманова

          ЭкономикаПолитикаФинансы
          Кабинет Министров Украины
          Сергей Марченко
          Уэльс
          Министерство финансов Украины
          Англия
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          Лондон