Україна залучила міжнародного радника для продажу Укргазбанку та Сенс Банку - чим відома компанія

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Міністерство фінансів України, АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк" та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co, підписали тристоронні договори про надання послуг фінансового радника з підготовки до продажу державного пакета акцій двох банків, передає УНН із посиланням на Мінфін.

Деталі

Як повідомили у відомстві, Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Група має багаторічний досвід консультування урядів і державних компаній, участі в приватизаційних проєктах та супроводу міжнародних угод зі злиття і поглинання. Rothschild & Co надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.

Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:

скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;

підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;

представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;

сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.

Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

"Залучення міжнародного фінансового радника - важливий крок у реалізації стратегії скорочення державної частки в банківському секторі. Наше завдання - забезпечити прозорий, конкурентний процес продажу державних пакетів акцій "Укргазбанк" та "Сенс Банк", залучити стратегічних інвесторів і створити умови для подальшого розвитку цих установ", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків. Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов'язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг. Про наступні кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах.

Довідка

N. M. Rothschild & Sons Limited — компанія групи Rothschild & Co, зареєстрована в Англії та Уельсі, з головним офісом у Лондоні. Спеціалізується на фінансовому консультуванні, корпоративних фінансах і супроводі угод зі злиття та поглинання (M&A).

Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року Урядом прийнято розпорядження про підготовку до продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку", 29 жовтня 2025 року затверджено Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків державного сектору, 31 березня 2026 року Мінфін оголосив конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій двох банків. Також Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій у банках.