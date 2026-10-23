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The Guardian

Україна залучила міжнародного радника для продажу Укргазбанку та Сенс Банку - чим відома компанія

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Мінфін залучив Rothschild & Co і FinPoint для підготовки продажу пакетів акцій Укргазбанку та Сенс Банку. Власники банків поки не змінюються.

Україна залучила міжнародного радника для продажу Укргазбанку та Сенс Банку - чим відома компанія
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Міністерство фінансів України, АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк" та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co, підписали тристоронні договори про надання послуг фінансового радника з підготовки до продажу державного пакета акцій двох банків, передає УНН із посиланням на Мінфін.

Деталі

Як повідомили у відомстві, Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Група має багаторічний досвід консультування урядів і державних компаній, участі в приватизаційних проєктах та супроводу міжнародних угод зі злиття і поглинання. Rothschild & Co надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.

Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:

  • скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;
    • підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;
      • представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;
        • сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.

          Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

          "Залучення міжнародного фінансового радника - важливий крок у реалізації стратегії скорочення державної частки в банківському секторі. Наше завдання - забезпечити прозорий, конкурентний процес продажу державних пакетів акцій "Укргазбанк" та "Сенс Банк", залучити стратегічних інвесторів і створити умови для подальшого розвитку цих установ", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

          Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків. Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов'язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг. Про наступні кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах.

          Довідка

          N. M. Rothschild & Sons Limited — компанія групи Rothschild & Co, зареєстрована в Англії та Уельсі, з головним офісом у Лондоні. Спеціалізується на фінансовому консультуванні, корпоративних фінансах і супроводі угод зі злиття та поглинання (M&A).

          Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року Урядом прийнято розпорядження про підготовку до продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку", 29 жовтня 2025 року затверджено Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків державного сектору, 31 березня 2026 року Мінфін оголосив конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій двох банків. Також Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій у банках.

          Антоніна Туманова

          ЕкономікаПолітикаФінанси
          Кабінет Міністрів України
          Сергій Марченко
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