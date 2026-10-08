Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА

Николай Щербина. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Украинская авиатранспортная ассоциация (УАТА) создала рабочую группу для подготовки пакета документов по налогообложению лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов для рассмотрения Министерством финансов Украины. Такая необходимость возникла из-за попыток Бюро экономической безопасности трактовать авиализинг как роялти, в результате чего пострадали как минимум пять перевозчиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная ассоциация" Николай Щербина.

Почему авиакомпании настаивают на едином подходе к авиализингу

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания – "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что авиакомпании регулярно проходят налоговые проверки, на сегодняшний день замечания по лизингу были только в отношении одной компании.

Представители авиаотрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

Ранее в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти.

Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства представители авиаотрасли называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Для урегулирования ситуации вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам налоговой политики, бухгалтерского учета и аудита Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было принято решение инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Минфин ожидает документы от авиаотрасли

Создание рабочей группы стало продолжением диалога между авиационным бизнесом и Министерством финансов по решению проблемы налогообложения лизинга воздушных судов.

"Минфин прорабатывает вопрос, который касается не регулирования рынка лизинга в целом, а применения положений Налогового кодекса Украины и международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения к доходам нерезидентов, полученным в виде лизинговой или арендной платы за предоставление в пользование воздушных судов", – сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос УНН.

В ведомстве добавили, что ждут конкретных примеров трактовки лизинговых операций как роялти и предложений от авиаотрасли по урегулированию этого вопроса. После их получения Минфин планирует разработать обобщающую налоговую консультацию, которая станет механизмом для формирования единого подхода к применению соответствующих норм.

УАТА готовит проект обобщающей налоговой консультации по авиализингу

По словам Николая Щербины, представители авиаотрасли решили создать рабочую группу при Украинской авиатранспортной ассоциации для оперативной разработки предложений для Минфина.

В УАТА приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут представители авиационной отрасли. Ее возглавит председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины, адвокат, эксперт по защите бизнеса, председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко. Наша задача — подготовить для Министерства финансов конкретные примеры некорректной трактовки лизинговых операций как роялти и разработать проект обобщающей налоговой консультации — рассказал Щербина.

Он добавил, что украинские авиакомпании столкнулись с проблемой некорректной трактовки Бюро экономической безопасности лизинговых операций как роялти, и важно, чтобы этот вопрос был урегулирован как можно скорее, чтобы перевозчики могли продолжать работать по понятным правилам.

"Лизинг самолетов и вертолетов — это мировая практика. Ни украинское законодательство, ни международное право не предусматривают уплаты роялти за лизинг воздушных судов. Самостоятельное изменение государственными органами трактовки без внесения изменений в законодательство и уголовное преследование авиакомпаний — это давление на ответственный бизнес, который вынужден выживать в условиях закрытого неба и платит налоги в Украине. Такой подход создает угрозу для всей отрасли гражданской авиации, и эту проблему необходимо решить", — подчеркнул Николай Щербина.

Украинские авиакомпании могут потерять международные контракты из-за попытки изменений в подходах к налогообложению лизинга - Щербина

По его словам, рабочая группа при УАТА планирует собрать конкретные примеры попыток обложить аренду воздушного транспорта у нерезидентов как роялти, а также подготовить предложения относительно единого подхода к их налогообложению. Кейсы, а также проект обобщающей налоговой консультации планируют передать на рассмотрение Минфина до 14 октября.

Необходима унифицированная позиция государственных органов относительно налогообложения авиализинга, которая будет соответствовать нормам Налогового кодекса Украины и международным конвенциям об избежании двойного налогообложения — объяснил Щербина.

Он убежден, что такой формат позволит представителям отрасли вместе с Минфином выработать конкретное решение проблемы в короткие сроки. В случае принятия обобщающая налоговая консультация должна сформировать официальную позицию Минфина относительно применения налоговых норм к лизинговым платежам за пользование воздушными судами и уменьшить пространство для различного толкования одинаковых операций государственными органами.