Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
60%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Юлия Свириденко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 25037 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 25131 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 26370 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 30063 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 33491 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние

Киев • УНН

 • 9798 просмотра

Эксперты советуют переходить на летнюю резину при стабильных +10°C, обычно в середине апреля. Законодательство Украины не устанавливает четких сроков замены.

В Украину пришло мартовское потепление, однако уже вскоре, в конце марта - начале апреля ожидается похолодание - влажной погоды станет больше, поэтому для водителей возникает вопрос, когда необходимо заменить зимние шины на летние на своем автомобиле, пишет УНН

Когда менять резину на летнюю

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. В соответствии с правилами дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей весом более 3,5 т - 1,0 мм, автобусов - 2,0 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

При какой температуре нужно менять зимнюю резину

Всем водителям хочется как можно быстрее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь, как известно, погода в Украине очень непредсказуема. Одного правила, когда необходимо менять резину на своем автомобиле, нет, однако эксперты советуют делать это, когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше. 

Еще одним фактором, почему не стоит спешить менять резину, - длиннющие очереди на шиномонтажах, которые начинаются каждый сезон. 

Также отметим, что эксперты подчеркивают, что на зимней резине летом можно ездить, однако ресурс шины будет быстрее изнашиваться, и уже зимой не принесет своего эффекта, что "ударит по карману" автовладельцев. 

Отличным периодом, когда можно заменить резину, является примерно середина апреля, когда уже температура воздуха будет стабильной, и на шиномонтажах будет меньше очередей. 

Замена зимней резины на летнюю

Для того, чтобы собственноручно заменить шины, необходимо: 

  • поставьте автомобиль на ручной тормоз и желательно на передачу, если у вас “механика”;
    • ослабьте колесные болты на пол-оборота, когда автомобиль еще стоит на земле;
      • поднимите автомобиль (для большей уверенности, что автомобиль не упадет с домкрата, можно что-то подложить под авто, например, запасное колесо, паллеты и т.д.);
        • ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты;
          • после замены колес проверьте болты динамометрическим ключом. 

            Важное правило: болты или гайки нужно затягивать через один, а не по очереди.

            Павел Башинский

            ЛайфхакипубликацииАвто
            Дорожно-транспортное происшествие
            Дожди в Украине
            Украина