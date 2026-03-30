Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние

В Украину пришло мартовское потепление, однако уже вскоре, в конце марта - начале апреля ожидается похолодание - влажной погоды станет больше, поэтому для водителей возникает вопрос, когда необходимо заменить зимние шины на летние на своем автомобиле, пишет УНН.

Когда менять резину на летнюю

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, поэтому каждый водитель сам решает, когда это делать. В соответствии с правилами дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, имеющих остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей весом более 3,5 т - 1,0 мм, автобусов - 2,0 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

Штрафы за парковку стали доступны онлайн в Дії и Электронном кабинете водителя

При какой температуре нужно менять зимнюю резину

Всем водителям хочется как можно быстрее перейти на летние шины, однако спешить с этим не стоит, ведь, как известно, погода в Украине очень непредсказуема. Одного правила, когда необходимо менять резину на своем автомобиле, нет, однако эксперты советуют делать это, когда за окном будет стабильно +10°C градусов и выше.

Еще одним фактором, почему не стоит спешить менять резину, - длиннющие очереди на шиномонтажах, которые начинаются каждый сезон.

Также отметим, что эксперты подчеркивают, что на зимней резине летом можно ездить, однако ресурс шины будет быстрее изнашиваться, и уже зимой не принесет своего эффекта, что "ударит по карману" автовладельцев.

Отличным периодом, когда можно заменить резину, является примерно середина апреля, когда уже температура воздуха будет стабильной, и на шиномонтажах будет меньше очередей.

Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев

Замена зимней резины на летнюю

Для того, чтобы собственноручно заменить шины, необходимо:

поставьте автомобиль на ручной тормоз и желательно на передачу, если у вас “механика”;

ослабьте колесные болты на пол-оборота, когда автомобиль еще стоит на земле;

поднимите автомобиль (для большей уверенности, что автомобиль не упадет с домкрата, можно что-то подложить под авто, например, запасное колесо, паллеты и т.д.);

ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты;

после замены колес проверьте болты динамометрическим ключом.

Важное правило: болты или гайки нужно затягивать через один, а не по очереди.

Смертность в ДТП в Украине с участием мототранспорта выросла на 83%