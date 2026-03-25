Штрафы за парковку стали доступны онлайн в Дії и Электронном кабинете водителя
Киев • УНН
Водители могут просматривать постановления инспекторов по парковке онлайн в семи городах Украины. Сервис разработан МВД для контроля сроков оплаты штрафов.
В Украине штрафы за нарушение правил парковки теперь можно просмотреть онлайн. Постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронном кабинете водителя и приложении Дія. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Ранее в цифровых сервисах были доступны только штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные автоматически или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя узнавали о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.
Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных общин и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных
Сейчас сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице. Дальше - больше городов.
С начала 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, однако только 25% кандидатов в водители успешно проходят теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Стоимость сдачи экзамена составляет 250 гривен, повторное тестирование возможно через 10 дней.