Штрафы за парковку стали доступны онлайн в Дії и Электронном кабинете водителя

В Украине штрафы за нарушение правил парковки теперь можно просмотреть онлайн. Постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронном кабинете водителя и приложении Дія. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Ранее в цифровых сервисах были доступны только штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные автоматически или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя узнавали о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных общин и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных