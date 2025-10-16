З 500 тисяч іспитів із ПДР у 2025 році лише чверть кандидатів склали його з першої спроби – МВС
Київ • УНН
З початку 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, однак лише 25% кандидатів у водії успішно проходять теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу. Вартість складання іспиту становить 250 гривень, повторне тестування можливе через 10 днів.
В Україні лише 25% кандидатів у водії успішно проходять теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
Від початку 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, але більшість претендентів отримали незадовільний результат.
За даними МВС, 25,3% тих, хто готувався самостійно, склали іспит із першої спроби, тоді як серед випускників автошкіл успішними стали лише 21,4%. У відомстві зазначають, що вирішальним фактором є не формат підготовки, а системність навчання та уважність до деталей.
Водії в Україні отримали чітку інструкцію щодо сплати штрафів за порушення ПДР25.09.25, 11:54 • 8202 перегляди
В МВС нагадали, що на складання іспиту кандидат має 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше двох помилок. У разі невдачі повторне тестування можна пройти через 10 днів, а кількість спроб – необмежена.
Вартість складання іспиту становить 250 гривень. Зареєструватися можна через сервіс Е-запис або у мобільному застосунку МВС.
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27.09.25, 09:00 • 77828 переглядiв