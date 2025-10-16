З 500 тисяч іспитів із ПДР у 2025 році лише чверть кандидатів склали його з першої спроби – МВС

З початку 2025 року сервісні центри МВС провели понад 500 тисяч тестувань, однак лише 25% кандидатів у водії успішно проходять теоретичний іспит із правил дорожнього руху з першого разу. Вартість складання іспиту становить 250 гривень, повторне тестування можливе через 10 днів.