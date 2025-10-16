Из 500 тысяч экзаменов по ПДД в 2025 году только четверть кандидатов сдали его с первой попытки – МВД
Киев • УНН
С начала 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, однако только 25% кандидатов в водители успешно проходят теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Стоимость сдачи экзамена составляет 250 гривен, повторное тестирование возможно через 10 дней.
В Украине только 25% кандидатов в водители успешно проходят теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, пишет УНН.
Детали
С начала 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, но большинство претендентов получили неудовлетворительный результат.
По данным МВД, 25,3% тех, кто готовился самостоятельно, сдали экзамен с первой попытки, тогда как среди выпускников автошкол успешными стали лишь 21,4%. В ведомстве отмечают, что решающим фактором является не формат подготовки, а системность обучения и внимательность к деталям.
Водители в Украине получили четкую инструкцию по уплате штрафов за нарушение ПДД25.09.25, 11:54 • 8201 просмотр
В МВД напомнили, что на сдачу экзамена кандидат имеет 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более двух ошибок. В случае неудачи повторное тестирование можно пройти через 10 дней, а количество попыток – неограничено.
Стоимость сдачи экзамена составляет 250 гривен. Зарегистрироваться можно через сервис Е-запись или в мобильном приложении МВД.
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27.09.25, 09:00 • 77828 просмотров