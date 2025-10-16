$41.760.01
Эксклюзив
15:34 • 4830 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10092 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20394 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26866 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38189 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61452 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21944 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38319 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30102 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25318 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Из 500 тысяч экзаменов по ПДД в 2025 году только четверть кандидатов сдали его с первой попытки – МВД

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

С начала 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, однако только 25% кандидатов в водители успешно проходят теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Стоимость сдачи экзамена составляет 250 гривен, повторное тестирование возможно через 10 дней.

Из 500 тысяч экзаменов по ПДД в 2025 году только четверть кандидатов сдали его с первой попытки – МВД

В Украине только 25% кандидатов в водители успешно проходят теоретический экзамен по правилам дорожного движения с первого раза. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, пишет УНН.

Детали

С начала 2025 года сервисные центры МВД провели более 500 тысяч тестирований, но большинство претендентов получили неудовлетворительный результат.

По данным МВД, 25,3% тех, кто готовился самостоятельно, сдали экзамен с первой попытки, тогда как среди выпускников автошкол успешными стали лишь 21,4%. В ведомстве отмечают, что решающим фактором является не формат подготовки, а системность обучения и внимательность к деталям.

Водители в Украине получили четкую инструкцию по уплате штрафов за нарушение ПДД25.09.25, 11:54 • 8201 просмотр

В МВД напомнили, что на сдачу экзамена кандидат имеет 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более двух ошибок. В случае неудачи повторное тестирование можно пройти через 10 дней, а количество попыток – неограничено.

Стоимость сдачи экзамена составляет 250 гривен. Зарегистрироваться можно через сервис Е-запись или в мобильном приложении МВД.

Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27.09.25, 09:00 • 77828 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоАвто
Украина